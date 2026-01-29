3:9-Testspielpleite: »Fehlt noch an allen Ecken und Enden«

Lams Chefanweiser Loranz Kowalski zeigte sich mit dem Abwehrverhalten seiner Schützlinge überhaupt nicht einverstanden – Foto: Mike Sigl

Mit einer deutlichen Niederlage eröffnete die SpVgg Lam ihren Testspielreigen. Am Mittwochabend unterlagen die Osserbuam beim B-Team des tschechischen Top-Amateurklubs Jiskra Domazlice, der seit Jahren ans Tor zur zweiten Liga klopft, mit 3:9. Die Youngsters der Böhmen wetteifern in der vierten Liga ihres Landes um Punkte und Tore. Es machte sich deutlich bemerkbar, dass die Hausherren schon einige Kunstrasen-Einheiten bestreiten konnten, während es für die Waidler mehr oder weniger ein Kaltstart war.

Den Osserbuam standen nur 12 Feldspieler zu Verfügung, unter anderem mussten Leistungsträger wie Simon Loderbauer, Niklas Maimer und Markus Koller ersetzt werden. Die sehr forsch auftretenden Hausherren gingen schnell mit 1:0 in Führung. Die große Chance zum Ausgleich ließ Co-Spielertrainer Christian Mühlbauer ungenutzt, der einen Elfmeter verschoss. Domazlice nutze die Schwächen der Gäste gnadenlos aus und zog schnell auf 3:0 davon, ehe Mühlbauer mit einem satten Schuss verkürzte. Die Tschechen legten wenig später erneut nach. Lukas Pritzl glückte kurz vor dem Seitenwechsel das 2:4, das gleichbedeutend mit dem Pausenstand war.





Nach dem fünften Jiskra-Tor verkürzte Tim Welter nochmals, ehe bei den Osseruam alle Dämme brachen. Am Ende setzte es eine 3:9-Klatsche, die auch Coach Lorenz Kowalski, für den Testspielergebnisse eigentlich keine all zu hohe Bedeutung haben, verärgerte: "Grundsätzlich sind wir froh, dass wir unser erstes Testspiel bestreiten konnten. Es darf aber nicht sein, dass wir uns neun Gegentore einfangen. Wir haben uns viele individuelle Fehler erlaubt und unser Abwehrverhalten war extrem schlecht. Es fehlt definitiv noch an allen Ecken und Enden. Wir müssen in den nächsten Wochen daran arbeiten, dass vor allem unsere defensiven Automatismen wieder viel besser werden.“





Am Wochenende haben Wendl, Müller & Co. keine Möglichkeit zur Wiedergutmachung, denn es stehen nur zwei Trainingseinheiten, darunter eine auf dem Kunstrasen in Ruhmannsfelden auf dem Programm. Vom 6. bis 8. Februar geht es dann nach Pilsen zum fast schon traditionellen Kurz-Trainingslager.