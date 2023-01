39. Jung-Schiedsrichter-Turnier: Stade unterliegt knapp im Endspiel Mit Bildergalerien und FuPa.tv

Schon am Vortrag begrüsste der NFV Kreis Rotenburg rund 450 Gäste im Landgut Stemmen. KSO Mats Baur und Vorstandsvorsitzender Uwe Schradick zeigten sich erleichtert, dass das Turnier nach der Coronapause wieder stattfinden konnte.

Unter den Gästen konnten die Verantwortlichen bekannte Namen begrüssen. Spitzenschiedsrichterinnen und Spitzenschiedsrichter gaben sich die Ehre. Anke Hölscher, Celina Böhm, Harm Osmers und Frank Willenborg wohnten der Veranstaltung bei. Nach einem gemeinsamen Essen folgte eine Talkrunde und auch die Jungschiedsrichter kamen zu Wort und konnten ihre Erfahrungen teilen.

Am Samstagvormittag rollte dann der Ball in sieben verschiedenen Sporthallen. 38 Teams kämpften in den Sporthallen in Rotenburg, Visselhövede, Lauenbrück, Scheeßel, Bothel und Sottrum um den Einzug ins Achtelfinale in Sottrum.

Zeitgleich fand das Frauenturnier statt. Hier gewann der Bezirk Braunschweig vor dem punktgleichen Bezirk Lüneburg.