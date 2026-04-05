39-jähriger Bezirksliga-Routiner wird Spieletrainer in der Kreisliga B

– Foto: Peter Harich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Kreisliga A, SGM DJK Bühlerzell/SC Bühlertann – TSV Oberbrüden, bisher: 02.05.2026, neu: 08.05.2026, 19:30 Uhr

Spielverlegung bei den Herren:

Kreisliga A4: FC Honhardt – SSV Stimpfach, bisher: 12.04.2026, neu: 11.04.2026, 15:30 Uhr

Kreisliga A4 Reserven: FC Honhardt – SSV Stimpfach, bisher: 12.04.2026, neu: 11.04.2026, 15:30 Uhr

Spielabsage bei den Herren:

B7 Reserven: 04.04.2026: SGM Jagstheim/Onolzheim – TSV Blaufelden, von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt.

Spielverlegung bei den Frauen:

Bezirksliga: SGM TSV Ilshofen/TSV Dünsbach – SV Hegnach II, bisher: 18.04.2026, 17:00 Uhr, neu: 16:00 Uhr

Spielverlegung bei den Herren:

Kreisliga B5: SGM TSV Sulzbach-Laufen II/TSF Gschwend – TSC Murrhardt II – bisher: 23.05.2026, neu: 30.04.2026, 19:30 Uhr

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SV Ebersbach/Fils

Mit dem angekündigten Abschied von Manuel Tamas verliert der SV Ebersbach/Fils in der Bezirksliga Neckar/Fils im Sommer eine Persönlichkeit, die den Verein über Jahre hinweg geprägt hat. Seit seinem Wechsel im Winter 2019/20 war der inzwischen 39-Jährige weit mehr als nur ein treffsicherer Angreifer. Er wurde zu einem jener Spieler, die einer Mannschaft Gesicht, Haltung und Verlässlichkeit verleihen.

Unvergessen bleibt vor allem seine herausragende Saison 2023/24, in der Manuel Tamas mit 29 Toren und 8 Vorlagen in 29 Spielen die Torjägerkanone gewann. Doch auch in der laufenden Runde beweist er mit 12 Treffern und 4 Assists in 21 Einsätzen, wie wertvoll er weiterhin ist. Insgesamt stehen 135 Spiele, 87 Tore und 30 Vorlagen im Trikot des SVE zu Buche. Dazu kommt sein Einsatz abseits des Rasens, etwa als Betreuer der U19. Ebersbach verabschiedet damit nicht nur einen Stürmer, sondern eine prägende Figur der vergangenen Jahre.

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