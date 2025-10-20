39-jähriger Ausnahmekönner sichert Kosova den Sieg

Der FC Kosova hat das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Im Topspiel gegen den ASV Süchteln behielt die Mannschaft von Alfonso Del Cueto auf eigenem Platz überraschend deutlich mit 4:0 die Oberhand und rückte auf den zweiten Tabellenplatz vor. Allerdings war Kosovas Trainer im Anschluss an die Partie bemüht, die Dinge richtig einzuordnen. „Unser Torwart war unser bester Mann. Das sagt dann auch etwas über das Spiel aus“, so Del Cueto.
Der 39 Jahre alte Enea Kolici im FCK-Tor zeigte insbesondere im ersten Abschnitt, warum er in der Heimat im Kosovo lange zu den herausragenden Torhütern zählte. Kolici hielt die Gastgeber gegen einen im Umschaltspiel gefährlichen ASV zunächst im Spiel und parierte beim Stand von 1:0 auch einen von Maurice Bock geschossenen Strafstoß (29.). Den vierten Sieg in Serie aber nur dem Schlussmann zuzurechnen, wäre der Leistung des neuen Tabellenzweiten aber nicht gerecht geworden. Denn auch Kolicis Vorderleute machten ihre Sache gut.
Die Verteidigung hielt die Null. auch als Süchteln im zweiten Abschnitt seine Ausnahmekönner Leon Falter und Leonit Popova in die Partie brachte. Und vorne setzten insbesondere Astrit Hyseni und Egzon-Baijram Zendeli die entscheidenden Akzente. Der angeschlagen ins Spiel gegangenen Kapitän Hyseni zeigte in den 60 Minuten, die er durchhielt, wie wichtig er für das Spiel der Kosovaren ist. An der Entstehung der Tore zum 1:0 (11.) und 3:0 (55.) war der Mittelfeldmotor beteiligt. Das 2:0 machte der 29-Jährige selbst. Von der Übersicht seines Nebenmannes profitierte am Sonntag vor allen Dingen Zendeli. Der 20-Jährige schnürte gegen Süchteln einen Dreierpack. „Er ist ein herausragender Spieler für diese Liga. Egzon hat den Mut und die Qualität ins Eins-gegen-eins zu gehen. Er verliert zwar manchmal noch zu leichtfertig die Bälle, auf der anderen Seite kann er aber auch zwei oder drei Gegenspieler aussteigen lassen“, urteilt Del Cueto über den im Sommer aus der Schweiz gekommenen Offensivmann, der in der vorletzten Saison noch für den Wuppertaler SV in der U19-Bundesliga auf dem Platz gestanden hatte.
Ob Zendeli mit seinen Teamkollegen in dieser Saison tatsächlich um den Aufstieg in die Oberliga spielen kann, will der erfahrene Trainer noch nicht bewerten. „Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. So gut, wie es das Ergebnis vermuten lässt, waren wir nicht“, meinte Del Cueto. Der Spanier richtet den Blick vielmehr auf den kommenden Freitag, wenn Kosova zum SSV Bergisch Born muss, der am Wochenende Schlusslicht TVD Velbert mit 7:0 vom Platz fegte. „Unter Flutlicht wird es bei denen alles andere als ein Spaziergang.“