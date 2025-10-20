Kolici überragte für den FC Kosova. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

39-jähriger Ausnahmekönner sichert Kosova den Sieg Der FC Kosova Düsseldorf hat sich auf den zweiten Rang der Landesliga nach vorne gearbeitet. Das lag vor allem am 39-Jährigen, der eine absolute Glanzleistung zeigte.

Der FC Kosova hat das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Im Topspiel gegen den ASV Süchteln behielt die Mannschaft von Alfonso Del Cueto auf eigenem Platz überraschend deutlich mit 4:0 die Oberhand und rückte auf den zweiten Tabellenplatz vor. Allerdings war Kosovas Trainer im Anschluss an die Partie bemüht, die Dinge richtig einzuordnen. „Unser Torwart war unser bester Mann. Das sagt dann auch etwas über das Spiel aus“, so Del Cueto.

Gestern, 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf FC Kosova ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln 4 0 Der 39 Jahre alte Enea Kolici im FCK-Tor zeigte insbesondere im ersten Abschnitt, warum er in der Heimat im Kosovo lange zu den herausragenden Torhütern zählte. Kolici hielt die Gastgeber gegen einen im Umschaltspiel gefährlichen ASV zunächst im Spiel und parierte beim Stand von 1:0 auch einen von Maurice Bock geschossenen Strafstoß (29.). Den vierten Sieg in Serie aber nur dem Schlussmann zuzurechnen, wäre der Leistung des neuen Tabellenzweiten aber nicht gerecht geworden. Denn auch Kolicis Vorderleute machten ihre Sache gut.

Nicht nur Kolici machte ein gutes Spiel Die Verteidigung hielt die Null. auch als Süchteln im zweiten Abschnitt seine Ausnahmekönner Leon Falter und Leonit Popova in die Partie brachte. Und vorne setzten insbesondere Astrit Hyseni und Egzon-Baijram Zendeli die entscheidenden Akzente. Der angeschlagen ins Spiel gegangenen Kapitän Hyseni zeigte in den 60 Minuten, die er durchhielt, wie wichtig er für das Spiel der Kosovaren ist. An der Entstehung der Tore zum 1:0 (11.) und 3:0 (55.) war der Mittelfeldmotor beteiligt. Das 2:0 machte der 29-Jährige selbst. Von der Übersicht seines Nebenmannes profitierte am Sonntag vor allen Dingen Zendeli. Der 20-Jährige schnürte gegen Süchteln einen Dreierpack. „Er ist ein herausragender Spieler für diese Liga. Egzon hat den Mut und die Qualität ins Eins-gegen-eins zu gehen. Er verliert zwar manchmal noch zu leichtfertig die Bälle, auf der anderen Seite kann er aber auch zwei oder drei Gegenspieler aussteigen lassen“, urteilt Del Cueto über den im Sommer aus der Schweiz gekommenen Offensivmann, der in der vorletzten Saison noch für den Wuppertaler SV in der U19-Bundesliga auf dem Platz gestanden hatte.