39 Buden fielen insgesamt am vierten Spieltag in der KL Ost

SG Waldmünchen/Geigant startete in Unterzahl und sicherte sich den Dreier. +++ Klare Siege holten sich die 1. SG Regental, der 1. FC Miltach, die SG Michelsdorf/Cham II, der FC Ränkam und die SpVgg Mitterdorf +++ FC Untertraubenbach und SpVgg Eschlkam lieferten Remis ab

Der FC Untertraubenbach und die SpVgg Eschlkam lieferten vor 150 Zuschauern bereits am Freitag ein 4:4 Remis ab. In der 16. Minute legte Marco Wild für die Hausherren vor, doch Tim Hammon glich in der 36. Minute aus, Alexander Vogl brachte kurz vor der Halbzeitpause (44.) die Gäste noch in Front, doch in der 50. Minute fiel das 2:2 durch Tim Winterl. Maximilian Wellisch netzte in der 54. Minute zum 2:3 für die Gäste ein, ein Elfmeter, dankend angenommen von Markus Dendorfer sorgte in der 68. Minute für erneuten Ausgleich, doch der Torschütze legte in der 71. Minute nochmal nach und so waren die Hausherren wieder in Front. Kurz vor Schluss landete Michael Schamberger den Ausgleichstreffer (90.), auch die Nachspielzeit brachte keinen Dreier mit sich. Schiedsrichter: Lucio Lobinger, Luis Kneissl, Lukas Pottgießer

Der FC Ränkam holte sich daheim vor 160 Schaulustigen die Maximalausbeute, zu Gast war die SG Schönthal-Premeischl. Bereits in der achten Minute brachte David Kager die Hausherren in Front, in der 39. Minute glich Timo Ziereis allerdings aus. Kurz vor der Halbzeitpause landete Johannes Baier (44.) noch das 2:1. Die Nachspielzeit nutzte Joseph Altmann um den Heimsieg zu besiegeln (90.+2.). Schiedsrichter: Jakob Baier, Ludwig Held, Jonas Schleicher

Bei der SG Zandt/Vilzing II war am vierten Spieltag die SpVgg Mitterdorf zu Gast. Vor 100 Schaulustigen sicherte sich die SpVgg klar den Dreier. Christian Kufner landete in der zehnten Minute den Führungstreffer für die Gäste, Leo Schönberger glich allerdings in der 19. Minute aus, erneut in Front ging die SpVgg durch Tobias Bräu in der 37. Minute. Leo Schönberger brachte in der 47. Minute den erneuten Ausgleich für die SG, doch brachte Stefan Schmid die Gäste in der 49. Minute erneut in Führung, Validimir Kovacevic erhöhte in der 85. Minute und Tobias Bräu netzte in der Nachspielzeit (90.+3.) nochmal für die Gäste ein, um den Auswärtssieg zu besiegeln. Schiedsrichter: Michael Schießl, Philipp Laumer, Jonathan Graßl

Der 1. FC Rötz kassierte am vierten Spieltag, zu Gast bei der SG Michelsdorf/Cham II eine Niederlage. Elias Smolka netzte in der elften Minute vor 80 Zuschauern für die Hausherren ein, Tomas Petracek erzielte in der 25. Minute den Ausgleich, dann brachte Matthias Eisenreich die Gastgeber in der 38. Minute erneut in Front. Elias Smolka (51.), Youness Khoulid (55.) und erneut Elias Smolka (61., 86.) brachten es letztendlich auf den klaren 6:2 Heimsieg. Schiedsrichter: Richard Kerscher, Thomas Schiegl, Lena Kerscher