3:9 – Borussia Veen leistet in Duisburg Offenbarungseid

Es war eine peinliche Vorstellung, die die Bezirksliga-Fußballer von Borussia Veen in Duisburg gegen den bis Samstag punktgleichen TuS Asterlagen ablieferten. Durften die Gäste vor dem Anpfiff noch mit dem Relegationsplatz in die Landesliga liebäugeln, ließen sie in den 90 Minuten alles vermissen, was eine Spitzenmannschaft auszeichnet. Die „Krähen“ kassierten eine Niederlage historischenAusmaßes. „Ich bin seit 50 Jahren dabei, aber an eine Pleite mit so vielen Gegentreffern in einem Pflichtspiel der ersten Mannschaft kann ich mich nicht erinnern“, sagte Obmann Josef Holland zur 3:9 (0:6)-Schlappe.