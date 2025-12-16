 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Hardy Krebs

38. Vechte-Cup startet Anfang Januar

Hallenklassiker beginnt am 5. Januar in der Vechtehalle

Verlinkte Inhalte

Vechte-Cup
SV Mesum
SV Meppen II
FC Schüttorf
Union Lohne
Weiße Elf

In genau drei Wochen rollt in der Vechtehalle wieder der Ball. Am Montag, den 5. Januar, wird die 38. Auflage des Vechte-Cups eröffnet. Einen Tag später beginnt die Hauptrunde mit der Grafschafter Volksbank Gruppe.

Sechs Teams kämpfen um vier Endrundenplätze

Am Dienstag, den 6. Januar, gehen folgende Mannschaften an den Start und spielen um vier Tickets für die Endrunde am Freitag:

SV Meppen II aus der Oberliga
SV Mesum aus der Westfalenliga
FC Schüttorf 09 aus der Landesliga
SV Union Lohne aus der Bezirksliga
VfL Weiße Elf Nordhorn aus der Bezirksliga
ein Qualifikant aus der Vorrunde am Montag

Die Gruppe verspricht sportlich ausgeglichene Begegnungen und mehrere Anwärter auf das Weiterkommen. Die zweite Hauptrundengruppe, die am Donnerstag, den 8. Januar, ins Turnier einsteigt, wird in den kommenden Tagen vorgestellt.

Aufrufe: 016.12.2025, 09:04 Uhr
redAutor