38. Vechte-Cup startet Anfang Januar

In genau drei Wochen rollt in der Vechtehalle wieder der Ball. Am Montag, den 5. Januar, wird die 38. Auflage des Vechte-Cups eröffnet. Einen Tag später beginnt die Hauptrunde mit der Grafschafter Volksbank Gruppe.

Am Dienstag, den 6. Januar, gehen folgende Mannschaften an den Start und spielen um vier Tickets für die Endrunde am Freitag:

SV Meppen II aus der Oberliga

SV Mesum aus der Westfalenliga

FC Schüttorf 09 aus der Landesliga

SV Union Lohne aus der Bezirksliga

VfL Weiße Elf Nordhorn aus der Bezirksliga

ein Qualifikant aus der Vorrunde am Montag

Die Gruppe verspricht sportlich ausgeglichene Begegnungen und mehrere Anwärter auf das Weiterkommen. Die zweite Hauptrundengruppe, die am Donnerstag, den 8. Januar, ins Turnier einsteigt, wird in den kommenden Tagen vorgestellt.