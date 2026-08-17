38 Tore in sechs Spielen: Murnaus besonderer Höhenflug geht weiter „Drachen“ verzichten auf Spielergehälter von Andreas Mayr · Heute, 11:13 Uhr · 0 Leser

Alle für den Verein: Der Murnauer Weg geht von der Jugend bis zu den Senioren. – Foto: Andreas Mayr

Der TSV Murnau verzichtet komplett auf Spielergehälter und setzt stattdessen auf Identifikation mit dem Verein. Nach sechs Spieltagen steht die Mannschaft mit 38 erzielten Toren an der Tabellenspitze.

Eigentlich müsste diese Geschichte irgendwann am Geld scheitern. Fußball funktioniert schließlich so, erst recht, wenn man sich der Bayernliga nähert. Gute Spieler kosten Geld, sehr gute noch mehr. Nur haben sie in Murnau beschlossen, sich an diese Logik nicht zu halten. Der TSV zahlt seinen Fußballern nichts. Null Euro. Stattdessen verlangt er etwas, das sich schwer in einen Vertrag schreiben lässt: Identifikation. Wer hier spielt, soll es für den Verein tun, für die Mitspieler, für den Drachen auf der Brust. Das Verrückte daran: Es funktioniert. Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr VfB Hallbergmoos-Goldach Hallbergmoos TSV Murnau TSV Murnau 3 6 Mittlerweile so gut, dass aus dem einst belächelten „Murnauer Weg“ ein ziemlich erstaunlicher Gegenentwurf geworden ist – und am Ende dieses Weges plötzlich die Bayernliga auftaucht. Der 6:3-Erfolg über Hallbergmoos war das nächste Ausrufezeichen, 38 Tore nach sechs Spielen.

Michael Adelwart ist der Mann, der sich das alles ausgedacht hat. Wobei er vermutlich schon dieser Formulierung widersprechen würde. Der „Adel“, wie ihn jeder nennt, hat nie einen Masterplan geschrieben. Er hatte eine Idee. Als er 2014 die Fußball-Abteilung übernahm, formulierte er sie ziemlich simpel: Wenn das wirklich klappen soll mit dem Weg der Jugend, „brauchen wir einen langen Atem“. Zwölf Jahre später ist Adelwart noch immer Abteilungsleiter. Die Fußballsparte zählt mehr als 500 Mitglieder, rund 400 Kinder und Jugendliche spielen in über 20 Mannschaften, zu den Spielen kommen im Schnitt 400 Zuschauer, auswärts fährt immer ein Fanbus mit. Adelwart hat den TSV in dieser Zeit umgebaut, so radikal wie möglich und so sanft wie nötig. Murnau investierte nicht in Spielergehälter, sondern in Trainer, Ausbildung und vor allem in eine Identität. „Die Vision ist der idealistische Gedanke: Die Spieler spielen für den Verein, nicht für sich“, sagte Adelwart schon vor Jahren. Wer diesen Kurs mitgehen will, ist willkommen. Wer nicht, geht. Oder wird gegangen. So entstand an der Poschinger-Allee ein leistungsorientierter Fußballbetrieb im familiären Gewand. Der neue Trainer Andreas Haidl, 20 Jahre lang im Nachwuchs-Leistungsfußball tätig, erkennt darin Parallelen zu seinen Anfangsjahren in Unterhaching. Ambition und familiäres Umfeld, sagt er, schließen sich nicht aus. Im Rückblick grenzt das an sporthistorische Raserei, dass Murnau heute überhaupt über die Bayernliga nachdenken darf. 2018 fehlte nicht viel zum Absturz in die Kreisklasse. Erst das legendäre Relegationsduell gegen Nachbar Uffing vor über 2000 Zuschauern brachte die Wende. Adelwart sagt bis heute: Auch bei einem Abstieg hätten sie „genauso angeschoben“. Aber der Erfolg fügte einen fragmentierten Verein wieder zusammen. Plötzlich war es wieder hipp, in Grün und mit Fanschal an der Poschinger-Allee aufzuschlagen.

Abteilungsleiter: Michael Adelwart. – Foto: Andreas Mayr