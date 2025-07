„38 Jahre Fußball sind genug“: Brucks Urgestein Tom Schwarzbauer beendet Karriere

Was Schwarzbauer zwar bedauert, „aber jetzt hat die Familie absoluten Vorrang. 38 Jahre Fußball sind genug.“ Schon mit vier Jahren fing er in Putzbrunn an, ging als D-Jugendlicher zu den Münchner Bayern und schließlich für insgesamt neun Jahre nach Unterhaching, spielte in der Bayernliga und für die Markt Schwabener Falken in der Landesliga. Weitere Stationen: FC Ismaning (Bayernliga), TSV Grünwald (Bezirksliga), FC Deisenhofen (Landesliga), TSV Oberpframmern (Kreisklasse).

Obwohl Thomas Schwarzbauer viel herumkam und Erfolge einfuhr (unter anderem stieg er mit Unterhaching in die 2. Bundesliga auf), sieht er seine Brucker Zeit als eine ganz besondere. „Der Aufstieg in die A-Klasse und dann die Liga zu halten – nichts war so emotional wie das.“

Dabei erinnert sich der 42-Jährige noch genau an die erste Begegnung mit seinen neuen Schützlingen in Bruck: „Das wird eine harte Nummer“, sei ihm damals die Schwere der Aufgabe sorgenvoll bewusst geworden. „Ich habe es geliebt, hier zu spielen.“ Dass der Klassenerhalt Jahr für Jahr mit auf sein Konto ging, will Schwarzbauer nicht betont wissen. „Nur in der vorangegangenen Saison, als wir zittern und in Ismaning unbedingt gewinnen mussten, da bin ich so was wie der Matchwinner gewesen.“ Bruck lag schon 0:3 zurück, siegte noch 4:3. Nicht zuletzt dank dreier Treffer von Thomas Schwarzbauer: „Das vergisst man nicht.“

Unvergessen auch die Jahre in Unterhaching, in denen sich eine tiefe Freundschaft mit Pframmerns Urgestein Manu Lutz entwickelte. „Das war eine richtig geile Zeit“, erinnert sich Lutz. An die Fahrten mit Schwarzbauers Fiat 500, an das Erscheinungsbild früherer Jahre. Lutz lachend: „Tom wollte nicht unbedingt mit Leistung, sondern mit seiner Optik auffallen. Zum Beispiel mit seinem rot gefärbten Irokesen-Schnitt. Er ist und bleibt ein Revoluzzer.“

Kumpel und Haching-Mitspieler Manu Lutz

Wobei Schwarzbauer, so Lutz, auch vor den Trainern nicht Halt machte. „Von wegen Respektperson. Da hat’s, wenn nötig, ohne Ende gepulvert.“ Selbst Coaches wie Klaus Schromm bekamen das zu spüren. Dabei sei Schwarzbauer ebenso wenig ein makelloses Vorbild gewesen wie er selber. Lutz führt dafür ein Erlebnis in der A-Jugend auf: Im Winter durften die Hachinger zur Leistungsdiagnostik antreten. „Wir beide waren die Letzten der Mannschaft. Ich bin sang- und klanglos durchgefallen. Aber Tom ist auf dem Laufband nur rumgestolpert. Und das als Kapitän. Unglaublich.“

Dennoch sei Schwarzbauer gefürchtet gewesen – auch bei seinen Mitspielern. „Auf dem Platz war er gnadenlos, da konnte er schon einmal auf alles und jeden schimpfen und zur Sau machen.“ Und das soll alles vorbei sein? Manu Lutz will es nicht so recht glauben: „Tom ohne Fußball? Geht nicht!“ Wohl auch deshalb sind Schwarzbauer und Lutz mittlerweile öfter an der Seitenlinie zu sehen – wenn ihre Söhne kicken.