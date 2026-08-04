38-Jähriger Lappe bislang unerreicht – zwei Youngsters dahinter

Karl-Heinz Lappe (mitte) ist jung geblieben und zerschießt die LL SO. – Foto: Militic, Wallbrunn, Grünw

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südost in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Oha! Was Karl-Heinz Lappe im Angriff des SV Nord Lerchenau abfeuert, ist teilweise gruselig. Der Aufsteiger darf sich mit Lappe im Sturm über einen grandiosen Saisonstart freuen. Der Anfang von etwas ganz Großem?

Dahinter wird es aber auch torreich. Fabian Erhard aus Murnau und Laris Stjepanovic ließen sich zu Saisonbeginn nicht lumpen und trafen jeweils fünfmal ins Tor. Respek!