38-Jähriger Lappe bislang unerreicht – zwei Youngsters dahinter

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südost in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Oha! Was Karl-Heinz Lappe im Angriff des SV Nord Lerchenau abfeuert, ist teilweise gruselig. Der Aufsteiger darf sich mit Lappe im Sturm über einen grandiosen Saisonstart freuen. Der Anfang von etwas ganz Großem?
Dahinter wird es aber auch torreich. Fabian Erhard aus Murnau und Laris Stjepanovic ließen sich zu Saisonbeginn nicht lumpen und trafen jeweils fünfmal ins Tor. Respek!
1. Karl-Heinz Lappe, SV Nord München-Lerchenau: 6 Tore
2. Fabian Erhard, TSV Murnau: 5 Tore
2. Laris Stjepanovic, TSV Grünwald: 5 Tore
4. Daniel Gaedke, FC Unterföhring: 3 Tore
4. Murat Höbekkaya, TSV Murnau: 3 Tore
4. Nico Karger, SV Nord München-Lerchenau: 3 Tore
4. Cornelius Pfeiffer, SpVgg Unterhaching: 3 Tore
4. Roman Prokoph, Kirchheimer SC: 3 Tore
4. Glacinto Sibilla, FC Schwabing: 3 Tore
10. Bastian Adelwart, TSV Murnau: 2 Tore
und 21 weitere Spieler mit jeweils zwei Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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