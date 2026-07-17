38-Jähriger kommt aus der Brandenburgliga nach Zepernick

– Foto: Rene Hofrichter

Der Mittelfeldspieler Iheb Ben Abdallah wechselt vom SV Altlüdersdorf zur SG Einheit Zepernick 1925. Mit seiner Routine und Spielübersicht soll er das Team in der Saison 2026/2027 unterstützen

Konstante Leistungen in der Brandenburgliga

Der Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung aus zahlreichen Einsätzen mit. In der Saison 2025/2026 absolvierte Ben Abdallah für den SV Altlüdersdorf 26 Spiele in der Brandenburgliga, erzielte drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Bereits in der Spielzeit 2024/2025 kam er auf 26 Einsätze, sechs Tore und vier Assists.

Routine für das Mittelfeld

Mit seiner Spielintelligenz und seiner Erfahrung soll Iheb Ben Abdallah künftig eine wichtige Rolle im Team übernehmen. Der 38-Jährige wird bei der SG Einheit Zepernick 1925 mit der Rückennummer 27 auflaufen.