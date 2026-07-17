38-Jähriger kommt aus der Brandenburgliga nach Zepernick

Der Mittelfeldspieler Iheb Ben Abdallah wechselt vom SV Altlüdersdorf zur SG Einheit Zepernick 1925. Mit seiner Routine und Spielübersicht soll er das Team in der Saison 2026/2027 unterstützen
Konstante Leistungen in der Brandenburgliga
Der Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung aus zahlreichen Einsätzen mit. In der Saison 2025/2026 absolvierte Ben Abdallah für den SV Altlüdersdorf 26 Spiele in der Brandenburgliga, erzielte drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Bereits in der Spielzeit 2024/2025 kam er auf 26 Einsätze, sechs Tore und vier Assists.
Routine für das Mittelfeld
Mit seiner Spielintelligenz und seiner Erfahrung soll Iheb Ben Abdallah künftig eine wichtige Rolle im Team übernehmen. Der 38-Jährige wird bei der SG Einheit Zepernick 1925 mit der Rückennummer 27 auflaufen.
Willkommen im grün-weißen Trikot
Die SG Einheit Zepernick 1925 begrüßt den Neuzugang als Teil der Mannschaft. Der Verein schreibt: „Schön, dass du jetzt Teil der #ZepernickerJungs bist! Wir freuen uns auf die gemeinsame Saison und wünschen dir einen erfolgreichen Start im grün-weißen Trikot.“
Erster Test auf die neue Saison
Die Vorfreude auf die kommende Spielzeit nimmt weiter Fahrt auf. Einen ersten Eindruck der neuen Mannschaft können die Zuschauer am Samstag, 25. Juli 2026, gewinnen. Dann tritt die SG Einheit Zepernick 1925 um 14:00 Uhr beim FV Erkner von 1920 an. Das Duell bietet die erste Gelegenheit, den Neuzugang und das Team in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 zu sehen.