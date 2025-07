373 Regionalliga-Einsätze: Langer verstärkt SV Eintracht Hohkeppel

Der SV Eintracht Hohkeppel hat seine Defensivabteilung für die kommende Saison in der Mittelrheinliga namhaft verstärkt: Angelo Langer, 32 Jahre alt und mit 373 Regionalliga-Einsätzen einer der erfahrensten Verteidiger der vierten Liga, schließt sich dem Team von Trainer Pablo González-Huerta an. Der Linksfuß kommt vom Regionalligisten KFC Uerdingen nach Hohkeppel und soll dort auf seiner angestammten Position als Linksverteidiger neue Impulse setzen.

Langer durchlief in seiner Jugend die Ausbildung beim Hamburger SV und sammelte bereits in jungen Jahren Spielpraxis bei dessen Zweitvertretung in der Regionalliga Nord. Anschließend spielte er unter anderem für den FC St. Pauli II, SG Wattenscheid 09, den Wuppertaler SV, den SV Rödinghausen, Fortuna Köln und zuletzt eben beim KFC Uerdingen – ausschließlich in der Regionalliga. Mit Rödinghausen feierte er 2020 die Meisterschaft in der Regionalliga und gewann zudem zweimal den Westfalenpokal.

Mit seiner Erfahrung und seiner Spielweise soll der 1,83 Meter große Abwehrspieler nun die Defensive der ambitionierten Mittelrheinligisten stabilisieren und gleichzeitig offensive Akzente setzen. „Angelo verfügt über langjährige Profi-Erfahrung und ist enorm zweikampfstark. Wie ein Terrier. Zudem schaltet er sich auch immer wieder in die Offensive mit ein. Seine gefährlichen Flankenbälle zeichnen ihn unter anderem aus", ist Sportdirektor Kevin Theisen in der Vereinsmeldung überzeugt vom Neuzugang.