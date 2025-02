37 neue Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter

Der Saarländische Fußballverband (SFV) freut sich über 37 frisch ausgebildete Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die ab sofort den Spielbetrieb in den saarländischen Ligen unterstützen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvierten am Wochenende einen intensiven Crashkurs am Sportcampus Saar in Saarbrücken und sind nun bereit für ihren ersten Einsatz auf dem Platz.