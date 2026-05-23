37 Elfmeter! Zorneding schickt Denklingen in die Kreisliga

Simon Ried trifft gegen Keeper Dejan Varcakovic zum 2:2 - das hätte Denklingen gereicht – Foto: Thomas Ernstberger

Denklingen/Zorneding - Wie bitter ist diese Nachricht: Der VfL Denklingen ist abgestiegen. Nach fünf Jahren in der Bezirkliga muss der VfL in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga antreten. Entscheidend: Ein denkwürdiges Relegationsspiel am Samstag gegen den TSV Zorneding – es endete mit einem Handball-Ergebnis: 17:19! Sage und schreibe insgesamt 37 Elfmeter (31 davon verwandelt) entschieden nach dem Denklinger 2:1-Sieg im Hinspiel das wohl unglücklichste Abschiedsspiel für Spielertrainer Chris Schmitt (36). „Es tut sauweh“, gab er hinterher, auf dem Rasen sitzend, zu – Ehefrau Nicole und die Kinder spendeten Trost.

„Ich will mein Amt mit dem Klassenerhalt an meinen Nachfolger Armin Sanktjohanser übergeben“, sagte Schmitt vor dem Spiel. Es wurde nichts draus, obwohl seine Mannschaft , der ein Unentschieden für das Erreichen der nächsten Runde gereicht hätte, dieses Ziel auch in diesem Spiel immer wieder vor Augen hatte. Vor der tollen Kulisse von mehr als 350 Zuschauern (darunter auch der Pflugdorfer Motorrad-Profi Marcel Schrötter) glichen die Gastgeber zweimal die Führung der Zornedinger (beendeten die Saison in der Bezirksliga Ot auf Platz 14) aus: Erst Kapitän Hannes Rambach in der 31. Minute mit einem 25-Meter-Traumtor in den Winkel als direkte Antwort auf das 0:1 (30.) von Paul Schweighardt (genauso schön und unhaltbar für VfL-Keeper Manu Seifert), dann Torjäger Simon Ried, der in gleich in der ersten Minute der Verlängerung Torwart Dejan Varcakovic umkurvte, nachdem der TSV durch Lorenz Leger kurz vor dem Pausenpfiff erneut in Führung gegangen war.

„Simba“ traf – und jetzt stand’s 2:2. Das hätte Denklingen für Relegations runde zwei gereicht. Aber in der 107. Minute überschlugen sich die Negativ-Ereignisse für den VfL. Erst Rot für Manuel Waibl nach einem unnötigen Foul nahe der Seitenlinie an Edurd Ospelkaus. Dazu Freistoß und das 2:3. Und das auch noch durch ein Eigentor von Armin Sporer. In Unterzahl zitterte sich die Schmitt-Truppe ins Elfeterschießem – der Wahnsinn von Denklingen nahm seinen Lauf. Seifert parierte gleich den ersten Elfer – das sah gut aus und es lief zunächst ganz nach Plan für die Gastgeber. Sporer und Michi Stahl trafen, Ried auch - 3:2. Aber in der Folge vergaben Andi Schleich, Elias Greinacher und Martin Krimshandl. Alles noch kein Beinbruch, wäre nicht Keeper Seifert zur tragischen Figur geworden. Der Mann, der dem VfL so viele Spiele gerettet hatte, scheiterte zum ersten Mal an seinem Kollegen im TSV-Tor – und nach von beiden Teams je elf verwandelten Elfmetern in Serie zm zweiten Mal am jungen Varcakovic. Das war nach einem Fußball-Krimi die Entscheidung. Die jungen Wilden um Kapitän Yazar Taskin aus Zorneding (kein Spieler älter als 28 Jahre) hatten sich gegen die erfahrenen Routiniers aus Denklingen durchgesetzt und dürfen nächste Woche gegen Nord-Bezirksligist TSV Ober- und Unterhaunstadt (setzte sich nach dem 2:3 im Hinspiel 3:1 gegen den TSV Geiselbullach durch) um den Klassenerhalt kämpfen.

Die unglücklichen Verlierer am Boden zerstört, alle trösteten sofort Keeper Seifert, den traurigsten aller traurigen Denklinger. „Sehr viel bitterer geht’s nicht“, sagte Schmitt, für den’s die letzte Partie als VfL-Spielertrainer war. „Das war heute ein Spiegelbild der Saison. Wir waren so oft vorne dran und haben’s dann nicht über die Zeit gebracht. Aber kein Vorwurf an die Jungs. Sie haben alles versucht und alles gegeben.“

Es hat nichts genützt. Der Fußball-Gott kann manchmal grausam sein.