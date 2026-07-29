365 Millionen Euro Plus: Die 18 größten Marktwert-Gewinner der WM 2026 Die Weltmeisterschaft 2026 hat nicht nur auf dem Platz für Spektakel gesorgt, sondern auch die Kräfteverhältnisse auf dem Transfermarkt gewaltig verschoben. In der neuesten Datenanalyse von Winsportsonline haben sie die Marktwerte vor dem Turnier mit den aktuellen Zahlen verglichen. von Winsportsonline · Heute, 16:01 Uhr · 0 Leser

Fußballer mit dem größten Marktwertanstieg nach der Weltmeisterschaft 2026 – Foto: Winsportsonline

Das Ergebnis: Die Top-18-Gewinner der WM verzeichnen einen kumulierten Wertzuwachs von satten 365 Millionen Euro – von 1,595 Milliarden Euro vor dem Turnier auf aktuell 1,96 Milliarden Euro.

Den größten Zuwachs verbuchte Elliot Anderson: Sein Marktwert kletterte um 35 Millionen Euro von 75 Millionen auf 110 Millionen Euro, begünstigt durch seinen Wechsel zu Manchester City. Jude Bellingham und Ayyoub Bouaddi folgten mit einem Plus von jeweils 30 Millionen Euro, während Gilberto Mora den stärksten prozentualen Sprung machte und seinen Wert um 150 % von 10 Millionen auf 25 Millionen Euro steigerte. Die Weltmeisterschaft hatte zudem direkte Auswirkungen auf den Transfermarkt des Sommers. Sieben der 18 Spieler haben bereits den Verein gewechselt, und bei weiteren gibt es Spekulationen über mögliche Transfers.

England stellt die meisten Spieler in dieser Gruppe von Akteuren mit einem Wertzuwachs von mindestens 15 Millionen Euro; das Quartett Anderson, Bellingham, Morgan Rogers und Anthony Gordon legte nach dem Halbfinaleinzug der Mannschaft insgesamt um 100 Millionen Euro an Wert zu. Der Weltmeister Spanien ist durch das Barcelona-Duo Lamine Yamal und Pau Cubarsi vertreten, die jeweils 20 Millionen Euro an Wert gewannen. Der FC Barcelona führt die Liste der Vereine mit drei Spielern an – Yamal, Cubarsi und Anthony Gordon –, gefolgt von Manchester City, Bayern München und Real Madrid mit jeweils zwei Spielern.