361 Tage Leidenszeit vorbei: Marco Pledl feiert Comeback Fast ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss: Der 25-jährige Bischofsmaiser wurde am Sonntagabend in der 3. Liga eingewechselt von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Marco Pledl hat nach fast einem Jahr Verletzungspause sein Comeback für Viktoria Köln in der 3. Liga gegeben. – Foto: Imago Images

Darauf hat er sehnlich warten müssen: Marco Pledl ist nach langer Verletzungspause zurück und hat in der 3. Liga für Viktoria Köln sein Comeback gefeiert. Der Bayerwäldler aus Bischofsmais (Lkr. Regen) wurde am Sonntagabend im Spiel der Kölner zu Gast beim VfB Stuttgart II in der 75. Minute eingewechselt und durfte noch mithelfen, den ersten Saisonsieg der Viktoria unter Dach und Fach zu bringen. Exakt 361 Tage nach seinem verhängnisvollen Unfall ist er damit zurück auf dem Rasen und lebt wieder seinen Traum vom Profifußball.

Seine Teamkollegen bewiesen nach dem 3:1-Sieg beim VfB Stuttgart II ein feines Gespür und wussten das Ganze einzuordnen. Sie schickten Pledl in die Mitte des Jubelkreises; der tat wie ihm geheißen wurde und führte die Feierlichkeiten als Einpeitscher an. Sicher ein ganz besonderer Moment für den sympathischen Niederbayern! So widmete auch die Viktoria Marco Pledl eigens einen Post in den Sozialen Medien. So schrieben die Kölner: "Ein weiteres Highlight des Spiels: Marco Pledl kam nach 50 Wochen Ausfallzeit zu seinem Pflichtspiel-Comeback. Nach Abpfiff durfte er mit seinen Teamkollegen den überzeugenden Sieg feiern."

Marco Pledl (Bildmitte) am Sonntagabend jubelnd mit seinen Teamkollegen von Viktoria Köln nach dem 3:1-Sieg beim VfB Stuttgart II. – Foto: Imago Images

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr ist es passiert. Am 20. August 2025 im Landespokal gegen Germania Teveren musste Marco Pledl schon nach wenigen Minuten mit Verdacht auf eine schlimme Knieverletzung vom Platz. Die Befürchtungen bestätigten sich leider. Die niederschmetternde Diagnose lautete: Kreuzband und Außenmeniskus sind gerissen! Besonders bitter, weil Pledl bei den Kölnern einen vielversprechenden Start hingelegt hatte und in zwei Ligapartien gegen Schweinfurt und Saarbrücken zur Stammelf gehörte.



Was die Sache noch brisanter machte: Es war für den 25-Jährigen bereits der zweite Kreuzbandriss. Den ersten hatte er sich in jungen Jahren im Nachwuchsbereich der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf zugezogen. Aber Marco Pledl kämpfte sich erneut zurück, schuftete viele Monate im Kraftraum fürs Comeback. Im April durfte er schließlich zurück auf den Platz und näherte sich in individuellen Einheiten immer mehr dem Mannschaftstraining an. Nun der Lohn für all die Schinderei.



