3:6-Spektakel in Berlin: Babelsberg 03 siegt nach furiosem Torfestival

Die Partie begann für den SV Babelsberg 03 wie gemalt. Bereits in der 2. Spielminute durften die mitgereisten Anhänger zum ersten Mal jubeln, als der Ball im Netz der Gastgeber zappelte. Ein folgenschweres Eigentor von Charmaine Häusl sorgte für die frühe 0:1-Führung der Filmstädter. Dieser frühe Vorsprung schien der Mannschaft von Trainer Johannes Lau zunächst die nötige Sicherheit zu geben, um das Spiel kontrolliert aufzubauen. Die defensive Stabilität stand im Fokus, während man immer wieder versuchte, Nadelstiche in der Offensive zu setzen, um den Aufsteiger frühzeitig unter Druck zu setzen.

Berliner Antwort und der doppelte Rückschlag vor der Pause

Doch die Freude über die frühe Führung hielt nicht über die gesamte erste Halbzeit an. Der BFC Preussen fand nach und nach besser in die Begegnung und nutzte seine Möglichkeiten eiskalt aus. In der 23. Minute gelang Philipp Kühn der Ausgleich zum 1:1, was das Spielgeschehen wieder völlig offen gestaltete. Der SV Babelsberg 03 hatte in dieser Phase Schwierigkeiten, den Zugriff im Mittelfeld zu behalten. Der Druck der Berliner nahm zu, und in der 38. Minute drehte Luca Romeo Butkovic die Partie mit seinem Treffer zum 2:1 zugunsten der Hausherren. Mit diesem Rückstand mussten die Babelsberger in die Kabine gehen, was eine enorme mentale Herausforderung für das gesamte Team darstellte.

Die Wende nach dem Seitenwechsel durch Gordon Büch

Nach dem Seitenwechsel kehrte der SV Babelsberg 03 mit einer veränderten Körpersprache auf den Rasen zurück. Das Ziel war deutlich erkennbar: Die Partie sollte mit aller Macht wieder gedreht werden. In der 56. Minute belohnte sich die Mannschaft für ihren offensiven Mut. Gordon Büch übernahm Verantwortung und erzielte den vielumjubelten Ausgleich zum 2:2. Dieser Treffer wirkte wie ein Katalysator für das Babelsberger Spiel. Plötzlich war die Spielfreude zurück, und die Verunsicherung der ersten Halbzeit schien wie weggeblasen. Die Emotionen auf den Rängen kochten hoch, als sich abzeichnete, dass dieses Spiel noch lange nicht entschieden war.

Zwei Tore in einer Minute schocken den Aufsteiger

Was sich in der 63. Spielminute abspielte, wird wohl als eine der spektakulärsten Szenen der Saison in die Vereinsgeschichte eingehen. Innerhalb weniger Augenblicke überrollte der SV Babelsberg 03 die Defensive des BFC Preussen. Zunächst war es Jannis Lang, der zum 2:3 traf und damit die Führung für die Babelsberger zurückholte. Doch bevor sich die Berliner neu sortieren konnten, schlug es erneut ein: Linus Queißer erhöhte praktisch im selben Atemzug auf 2:4. Dieser Doppelschlag innerhalb einer einzigen Minute schockte die Hausherren sichtlich und versetzte die Babelsberger Bank in Jubel. Das Team von Johannes Lau hatte das Spiel innerhalb kürzester Zeit mit unbändigem Willen auf seine Seite gezogen.

Spannung nach dem Elfmeterpfiff und die Schlussphase

Trotz des Zwei-Tore-Vorsprungs blieb die Partie hektisch und umkämpft. Der BFC Preussen gab sich noch nicht geschlagen und suchte den schnellen Anschluss. In der 71. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt: Elfmeter für die Berliner. Lenny Stein trat an und verwandelte sicher zum 3:4. Plötzlich war die Spannung zurück, und die Babelsberger mussten eine Phase überstehen, in der der Ausgleich in der Luft lag. Doch die Mannschaft bewies in dieser kritischen Zeit die nötige Reife und hielt dagegen, um den knappen Vorsprung zu verteidigen und auf Konterchancen zu lauern.

Die Entscheidung durch Nils Schätzle und George Didoss

In der Schlussphase bewies der SV Babelsberg 03 die größere Ausdauer und Abgeklärtheit. Zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit sorgte Nils Schätzle für die Vorentscheidung. In der 80. Minute traf er zum 3:5 und stellte den alten Abstand wieder her. Die Erleichterung war allen Beteiligten anzusehen. Den endgültigen Schlusspunkt unter dieses denkwürdige Torfestival setzte schließlich George Didoss in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Mit seinem Treffer zum 3:6 krönte er die Leistung einer Mannschaft, die sich nach dem Rückstand in der ersten Halbzeit nie aufgegeben hatte. Mit dem Schlusspfiff war ein Sieg perfekt, der aufgrund der Leidenschaft und der offensiven Qualität absolut verdient war.

Befreiungsschlag in der Tabelle der Regionalliga Nordost

Der SV Babelsberg 03 steht durch die drei Punkte auf den 13. Tabellenplatz und weist nun nach 31 Spielen 35 Punkte auf, bei einem Torverhältnis von 56:57.

Der Blick auf das kommende Duell gegen Halle

Nach diesem emotionalen Kraftakt bleibt der Mannschaft von Johannes Lau nur wenig Zeit zur Regeneration. Bereits am Mittwoch, 29.04.2026, steht um 19 Uhr die nächste schwere Aufgabe auf dem Programm. Im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion empfängt der SV Babelsberg 03 den Tabellendritten Hallescher FC. Nach dem 6:3-Erfolg in Berlin wird das Team mit breiter Brust antreten, um auch gegen einen der Favoriten der Regionalliga Nordost zu bestehen.