36. Masters-Cup: So läuft das Traditionsturnier ab

– Foto: Thies Meyer

Am vergangenen Wochenende komplettierten der FC Cuxhaven und TSV Geversdorf das Teilnehmerfeld für den Masters-Cup, dessen 36. Auflage die letzte in der altehrwürdigen Rundturnhalle sein wird. Titelverteidiger Rot-Weiss Cuxhaven steht am Freitagabend von Beginn an vor großen Herausforderungen.

Zuvor jedoch laufen die Mannschaften unter großem Jubel der 1.200 Fans - im letzten Jahr begeisterte Altenbruch mit einer sehenswerten Choreographie - in die wieder einmal ausverkauften Rundturnhalle ein. Anschließend wird der Pokal von Rot-Weisser Seite zurück an das Masters-Komitee übergeben, ehe Oberbürgermeister Uwe Santjer das Turnier offiziell eröffnen wird. Gegen kurz nach 19.00 Uhr bestreiten der TSV Geversdorf und FC Cuxhaven das Eröffnungsspiel. Anschließend steigt RWC ein und trifft auf den Duhner SC. Die Sportfreunde Sahlenburg, punktbeste Mannschaft der Qualifikationsrunde, und der TSV Altenwalde schließen die erste Runde ab.

Nach dem siebten Turnierspiel verabschieden sich die Teams in einer rund halbstündige Pause, die mit einer Showeinlage veredelt wird. Der Ball rollt wieder gegen 21.40 Uhr. Dann kommt es zum brisanten Derby zwischen dem FC und Rot-Weiss Cuxhaven. Ohnehin ist der diesjährige Masters-Cup doch sehr von Stadtduellen geprägt. Der TSV Geversdorf versucht als einziger auswärtiger Vertreter, in die Cuxhavener Phalanx einzubrechen.

Der Turniersieger wird - angesichts der Ausgeglichenheit im Starterfeld - wohl erst gegen Mitternacht feststehen. Rot-Weiss Cuxhaven und die Sportfreunde Sahlenburg absolvieren die letzte Begegnung. Im Anschluss werden die Mannschaften geehrt - ebenso wie der beste Spieler, Torschütze und Torhüter. Abgerundet wird der Festtag des Hallenfußballs im Landkreis Cuxhaven mit der After-Show-Party im VIP-Bereich der Rundturnhalle, für die es eine separate Eintrittskarte benötigt.