36-Jähriger wird zum Matchwinner für die SG Unterrath

Antonio Munoz-Bonilla überzeugt bei den Unterrathern. – Foto: Olaf Kampe

Im Auswärtsspiel beim 1. FC Wülfrath erzielte Munoz-Bonilla den goldenen Treffer. Nach sehenswerter Vorarbeit von Shunya Hashimoto spielte er frei vor Wülfraths Keeper Marvin Oberhoff all seine Routine aus und schoss überlegt zum 1:0-Endstand ein (55.).

Siebtes Saisontor für Munoz-Bonilla

Für Munoz-Bonilla war es bereits das siebte Saisontor und ein wichtiges obendrein. Denn mit dem „Dreier“ über den direkten Tabellennachbarn machte die nun bei 30 Punkten stehende SGU in der Tabelle einen Satz nach vorne auf Rang zehn. Entsprechend gut gelaunt zeigte sich auch Daniel Beine nach Spielschluss. Der ambitionierte Coach der SGU hatte nach Schlusspfiff nicht viel zu meckern. „Das war eine Topleistung meiner Mannschaft. Wir haben hinten alles weg verteidigt und uns vorne einige Chancen herausgespielt. Dass wir zum Schluss bei drei, vier dicken Dingern, die wir auf dem Fuß hatten, nicht frühzeitig alles klar gemacht haben, war das einzige, was man bemängeln kann“, konstatierte der 38-Jährige. Für das Duell mit dem für einen Aufsteiger durchaus namhaft besetzten 1. FC Wülfrath hatte Beine ein paar Änderungen in seiner Startelf vorgenommen. „Ich wollte damit auch ein Zeichen setzen, dass wir alle Spieler im Kader benötigen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen“, erklärte der Übungsleiter. Der Plan ging auf. Die gegenüber der Vorwoche auf fünf Positionen veränderten SGU präsentierte sich im Wülfrather Sportpark als geschlossene Einheit, die ihrem Kontrahenten um Torjäger Timo Conde kaum etwas gestattete.