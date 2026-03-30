36-Jähriger wird zum Matchwinner für die SG Unterrath

In wenigen Monaten wird Antonio Munoz-Bonilla 37 Jahre alt. Ein durchaus stolzes Alter für einen aktiven Fußballer. Dass der offensive Mittelfeldspieler der SG Unterrath damit aber noch langenicht zum alten Eisen zählt, stellte er am Sonntagnachmittag abermals unter Beweis.
Im Auswärtsspiel beim 1. FC Wülfrath erzielte Munoz-Bonilla den goldenen Treffer. Nach sehenswerter Vorarbeit von Shunya Hashimoto spielte er frei vor Wülfraths Keeper Marvin Oberhoff all seine Routine aus und schoss überlegt zum 1:0-Endstand ein (55.).
Für Munoz-Bonilla war es bereits das siebte Saisontor und ein wichtiges obendrein. Denn mit dem „Dreier“ über den direkten Tabellennachbarn machte die nun bei 30 Punkten stehende SGU in der Tabelle einen Satz nach vorne auf Rang zehn. Entsprechend gut gelaunt zeigte sich auch Daniel Beine nach Spielschluss. Der ambitionierte Coach der SGU hatte nach Schlusspfiff nicht viel zu meckern. „Das war eine Topleistung meiner Mannschaft. Wir haben hinten alles weg verteidigt und uns vorne einige Chancen herausgespielt. Dass wir zum Schluss bei drei, vier dicken Dingern, die wir auf dem Fuß hatten, nicht frühzeitig alles klar gemacht haben, war das einzige, was man bemängeln kann“, konstatierte der 38-Jährige. Für das Duell mit dem für einen Aufsteiger durchaus namhaft besetzten 1. FC Wülfrath hatte Beine ein paar Änderungen in seiner Startelf vorgenommen. „Ich wollte damit auch ein Zeichen setzen, dass wir alle Spieler im Kader benötigen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen“, erklärte der Übungsleiter. Der Plan ging auf. Die gegenüber der Vorwoche auf fünf Positionen veränderten SGU präsentierte sich im Wülfrather Sportpark als geschlossene Einheit, die ihrem Kontrahenten um Torjäger Timo Conde kaum etwas gestattete.
Klar ist: In der Verfassung von Sonntag ist der Klassenerhalt für die SG Unterrath nur Formsache. Doch in dieser so ausgeglichenen Liga gilt es, nun auch ergebnistechnisch am Ball zu bleiben. Zu Hause gegen den VfB 03 Hilden II wartet am Gründonnerstag eine Pflichtaufgabe. Die Reserve des Oberligisten wird den Abstieg in die Bezirksliga nicht mehr abwenden können. Alles andere als ein Heimsieg wäre aus Unterrather Sicht eine herbe Enttäuschung. Mit fest eingeplanten drei Zählern mehr auf der Habenseite ließe es sich auch etwas entspannter auf die weiteren, im April anstehenden Partien blicken. Mit Solingen-Wald (12.4.) und dem SC Kapellen (26.4.) warten dort unter anderem die beiden derzeitigen Topteams auf die Beine-Elf.