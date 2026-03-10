35m-Knaller oder Zauber-Hacke: Wer wird Amateur-Torschütze des Monats? FALTER Amateur-Tor Januar/Februar: Jetzt abstimmen für euren Favoriten +++ Spannendes Voting und tolle Preise von Michael Grünberger · Heute, 13:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago/FuPa

Vor knapp vier Wochen wurde Tim Jueterbock von der SG DJK Hattersheim zum Amateur-Torschützen des Jahres 2025 gekürt! Aber auch 2026 gab's schon einige Traumtore im deutschen Amateurfußball zu bestaunen. Ab sofort stehen die besten sechs Tore aus Januar und Februar für euch zur Wahl!

🫵🏼 Das Voting: Jetzt direkt abstimmen Einfach über den folgenden Link! 🏆 Der Modus: Wer ist dabei? Unsere Redaktion hat die Teilnehmer aus den besten Vorschlägen aus der FuPa-Community ausgewählt. Tolle Torvideos könnt ihr jederzeit an social@fupa.net senden!