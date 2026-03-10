35m-Knaller oder Zauber-Hacke: Wer wird Amateur-Torschütze des Monats?

Vor knapp vier Wochen wurde Tim Jueterbock von der SG DJK Hattersheim zum Amateur-Torschützen des Jahres 2025 gekürt! Aber auch 2026 gab's schon einige Traumtore im deutschen Amateurfußball zu bestaunen. Ab sofort stehen die besten sechs Tore aus Januar und Februar für euch zur Wahl!
Unsere Redaktion hat die Teilnehmer aus den besten Vorschlägen aus der FuPa-Community ausgewählt. Tolle Torvideos könnt ihr jederzeit an social@fupa.net senden!
1️⃣ Furkan Aydar, SSVG Heiligenhaus, Kreisliga A Wuppertal (Niederrhein)
🎥 zum Video
2️⃣ Luke Schmitz, FC Union Schafhausen, Landesliga Staffel 2 (Mittelrhein)
🎥 zum Video
3️⃣ Nele Eger, SKV Eningen/Achalm, Bezirksliga Alb (Baden-Württemberg)
🎥 zum Video
4️⃣ Lukas Duvivier, SG Wiesbaum, Bezirksliga West (Rheinland-Pfalz)
🎥 zum Video
5️⃣ Andy Baumgartner, SG 1905/20 Weinsheim, Bezirksliga Nahe (Rheinland-Pfalz)
🎥 zum Video
6️⃣ Maximilian Murr, BC Uttenhofen, Kreisklasse Donau/Isar 3 (Oberbayern)
🎥 zum Video
1. Wann kann ich abstimmen? ⏰
Das Community-Voting läuft ab sofort bis Freitag 13. März 2026 um 10 Uhr!
2. Was gibt's zu gewinnen? 🎁
Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.
3. Wie kann ich meinen Favoriten unterstützen? 💪🏼
_____________________
📬 Kann ich noch Torvideos einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! Beim aktuellen Voting kann die Einsendung zwar nicht mehr berücksichtigt werden, für die nächsten Ausgaben jedoch schon! Wir bereiten die besten Clips auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.
🏅Hall of Fame (seit 2022)
Zur Übersicht mit allen bisherigen Monats- und Jahressiegern!