350 Fans in Neuhaus - 2 Teams, zusammen fast 150 Tore!

Ex-Profi Marius Willsch (am Ball) war für die SG Neukirchen im Einsatz. Nach turbulenten 90 Minuten mussten er und seine Kollegen dem Lokalrivalen Neuhaus mit 4:3 den Vortritt lassen. – Foto: Danny Jodts | www.sp4ort.de

Der unterklassige Amateurfußball ist zurück: Wir haben für euch wieder ein paar Highlights vom Wochenende herausgepickt. Heute mit dabei: Niederbayerns Ballermänner aus Holzfreyung und Irlbach: Beide Teams haben zusammen schon fast 150 Treffer erzielt!

Kreis Ost

Kreisklasse Deggendorf





Unansehnlicher Abstiegsk(r)ampf in Schöllnach? Von wegen! Ein wahres 10-Tore-Feuerwerk lieferten der SV Schöllnach und die SG Edenstetten ab. Noch dazu schickte Schiedsrichter Christoph Achatz gleich drei Akteure vorzeitig zum Duschen. Hausherren-Spielertrainer Miro Kral sah dabei nach seinem Platzverweis vergangene Woche in Schwanenkirchen zum zweiten Mal in Folge die Ampelkarte. Insgesamt bereits die dritte gelb-rote Karte, die der 39-Jährige in der laufenden Saison kassiert hat...

A-Klasse Hauzenberg





Die DJK Holzfreyung pflügt weiter wie eine Dampfwalze durch die A-Klasse Hauzenberg. Nach dem 8:1-Auftaktsieg bei der SG Haag/Hauzenberg II war mit Gottsdorf am Wochenende das nächste "Opfer" dran. Locker und leicht mit 7:1 wurde der SVG erlegt. Nachdem rund um die Stundenmarke das halbe Dutzend voll war, ließen es die Hausherren dann eher gemütlich austrudeln. Insgesamt 76 Tore haben die Holzfreyunger bereits in der laufenden Spielzeit erzielt - und sind damit das torhungrigste Team in Niederbayern! A-Klasse Straubing





Den Holzfreyungern auf den Fersen in Sachen Torhunger ist der SV Irlbach. Gegen Salching gab`s einen ungefährdeten 5:1-Heimsieg. Macht unterm Strich auch schon stolze 70 Volltreffer in den bisherigen 16 Saisonspielen. Zusammen haben die Holzfreyunger und die Irlbacher also bislang 146 Mal das Netz wackeln lassen.



A-Klasse Passau





Das Derby zwischen Neuhaus und Neukirchen ließen sich trotz des wenig frühlingshaften Wetters satte 350 Zuschauer nicht entgehen - eine tolle Kulisse für ein Spiel der A-Klasse. Und die Fans brauchten ihr Kommen wahrlich nicht bereuen. Nach spannenden 90 Minuten behielten die Gastgeber mit 4:3 die Oberhand und halten weiter Kurs Richtung Meisterschaft!



Die torreichsten Partien

1. Kreisklasse Deggendorf: SV Schöllnach - SG Edenstetten 6:4

2. A-Klasse Straubing: SG Mitterfels/Haselbach - Türk Gücü SR II 10:0

3. Kreisklasse Passau: FC Schalding - FC Eging 6:3

Kreis West

Für drei Punkte bei der SG Triftern/Anzenkirchen musste sich der FC Amsham durchaus schmutzig machen. – Foto: Andreas Santner

Kreisklasse Dingolfing





Das Spitzenspiel der Kreisklasse Dingolfing wollten 250 Zuschauer sehen - und die bekamen ein Last-Minute-Drama geboten: In der siebten Minute der Nachspielzeit (90.+7) schoss Christoph Siefkes die Hausherren zum umjubelten Sieg. Vorentscheidung in Sachen Titel vertagt. Im Gegenteil: Jetzt ist es wieder richtig spannend zwischen den beiden Kontrahenten. Kreisklasse Kelheim





Einen großen Schritt Richtung Meisterschaft hat der SV Ihrlerstein gemacht. Die "Brandler" setzten sich im Spitzenspiel vor 150 Zuschauern mit 2:0 gegen die SG Sandharlanden/Bad Gögging durch und haben nun an der Tabellenspitze komfortable sieben Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz. Kreisklasse Landshut





Vorteil Ast! Das Spitzenspiel der Kreisklasse Landshut war eine enge Kiste vor 200 Zuschauern - mit dem besseren Ende für die Hausherren, die damit vier Punkte Vorsprung auf den größten Titelrivalen haben.



A-Klasse Pfarrkirchen