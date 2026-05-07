35 Tore in 16 Spielen! Schild zerlegt die Bezirksliga 01

35 Tore! Anna Schild (mi.) ist nicht zu stoppen. – Foto: Maier, Kay, LL9

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksliga Oberbayern 01 in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der Wahnsinn geht weiter! Anna Schild trifft in der Bezirksliga 01 weiter wie sie will. In 16 Spielen kommt sie auf unglaubliche 35 Tore und ist damit auf dem Weg, die 15 Kästen Erdinger zu gewinnen. Zuletzt erzielte Schild für den SV Kay fünf Tore in zwei Spielen.

Hinter Schild folgt mit großem Abstand Sandra Funkenhauser von der SG Aßling/Grafing. In der laufenden Saison kommt Funkenhauser auf 17 Tore. Beim letzten 6:2-Erfolg der Spielgemeinschaft traf sie doppelt und auch in der vorherigen Partie erzielte sie den goldenen Treffer.