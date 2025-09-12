35 neue Schiedsrichter für das Emsland!

Der Crashkurs ist erfolgreich beendet. Insgesamt 35 Teilnehmer*innen haben die Prüfung bestanden und verstärken nun das Schiedsrichter-Team im Emsland. Damit steht für viele von ihnen schon bald der erste Einsatz auf dem Platz bevor.

Besonders war in diesem Jahr das neue Lehrgangsformat: Der Crashkurs wurde erstmals ohne feste Termine durchgeführt. Die Teilnehmer erarbeiteten den Lehrstoff eigenständig online mit einem Lerntool, unterstützt durch unsere Lehrwarte. Lediglich eine Präsenzveranstaltung zur Klärung offener Fragen, sowie die schriftliche Prüfung, die von Bezirksschiedsrichterobmann Werner Brinker abgenommen wurde, fanden vor Ort statt. Wir danken dem TuS Lingen hierbei für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.