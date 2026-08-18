35-Meter-Hammer im Kerwa-Derby Kerwa in Steinach, 34 Grad auf dem Platz und 750 Zuschauer im Fellbergstadion: Die Rahmenbedingungen für einen besonderen Fußballnachmittag hätten kaum besser sein können. Auch sportlich versprach das Kreisderby zwischen dem SV 08 Steinach und dem 1. FC Sonneberg einiges. von André Hofmann · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: David Roth

Am Ende blieb von der großen Erwartung allerdings ein eher ruhiges Derby übrig. Beide Mannschaften trennten sich 1:1 (1:1), wobei die Gäste zunächst vorlegten und Steinach noch vor der Pause sehenswert zurückschlug.

Sonneberg nutzt die erste Chance Die Hitze verlangte den Spielern dabei einiges ab. Gerade in der Anfangsphase war das Tempo überschaubar. Beide Teams tasteten sich zunächst vorsichtig heran, ehe Steinachs Innenverteidiger Oliver Heublein nach 18 Minuten erstmals für etwas Gefahr sorgte. Seine Hereingabe fand Angelo Traut, dessen Kopfball jedoch am Tor vorbeiging. Die Gäste machten es wenig später besser. Nach der ersten Sonneberger Ecke konnte die Steinacher Defensive den Ball nicht entscheidend aus der Gefahrenzone bringen. Louis Göhring war zur Stelle und setzte das Leder aus kurzer Distanz ins linke Eck – 0:1 nach 23 Minuten. Viel Zeit zum Durchatmen blieb anschließend nicht, denn mit dem Gegentor ging es direkt in die Trinkpause. Steinach erhöhte danach den Druck und kam durch einen Freistoß von Marlon Sperschneider zur nächsten guten Möglichkeit. Dominik Liesmann verlängerte den Ball per Kopf, doch das Spielgerät klatschte an die Querlatte.

Die Gastgeber belohnten sich schließlich kurz vor der Halbzeit für ihre Bemühungen – und das auf spektakuläre Art und Weise. Niklas Hillemann fasste sich aus rund 35 Metern ein Herz und traf den Ball satt. Das Leder flog über den verdutzten Sonneberger Schlussmann hinweg und schlug direkt unter der Querlatte im Torwinkel ein. „Es gehört durchaus zu meinen Aufgaben auf dem Feld, auch mal aus der Distanz abzufeuern. Dazu gibt es durchaus auch die Anweisung vom Trainer. Wenn der Ball günstig liegt, nagele das Ding einfach aufs Tor! Heute habe ich die Flugkurve gar nicht richtig gesehen. Erst als der Ball im Netz einschlug, habe ich es registriert und mich dann mit der Mannschaft gefreut“, erklärte Hillemann anschließend. Mit diesem Traumtor ging es beim Stand von 1:1 in die Kabinen. Sonneberg reagiert mit drei Wechseln Gästetrainer Roberto Benn nahm zur Pause gleich drei Veränderungen vor. „Wir hatten heute eine voll besetzte Ersatzbank und es war auch ausgesprochen warm. Deshalb wechselte ich hier positionsgetreu, auch um die Gastgeber vor neue Aufgaben zu stellen“, erklärte der Sonneberger Coach seine Maßnahmen. Die Wechsel schienen zunächst Wirkung zu zeigen. Hannes Schreck spielte einen starken, verdeckten Pass auf Göhring, der den Ball allerdings nicht sauber traf und eher den Rasen als das Spielgerät erwischte. Auf der anderen Seite kam erneut Traut zum Kopfball, setzte diesen diesmal aber etwa einen Meter neben das Tor.