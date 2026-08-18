35-Meter-Hammer im Kerwa-Derby

Am Ende blieb von der großen Erwartung allerdings ein eher ruhiges Derby übrig. Beide Mannschaften trennten sich 1:1 (1:1), wobei die Gäste zunächst vorlegten und Steinach noch vor der Pause sehenswert zurückschlug.
Die Hitze verlangte den Spielern dabei einiges ab. Gerade in der Anfangsphase war das Tempo überschaubar. Beide Teams tasteten sich zunächst vorsichtig heran, ehe Steinachs Innenverteidiger Oliver Heublein nach 18 Minuten erstmals für etwas Gefahr sorgte. Seine Hereingabe fand Angelo Traut, dessen Kopfball jedoch am Tor vorbeiging. Die Gäste machten es wenig später besser. Nach der ersten Sonneberger Ecke konnte die Steinacher Defensive den Ball nicht entscheidend aus der Gefahrenzone bringen. Louis Göhring war zur Stelle und setzte das Leder aus kurzer Distanz ins linke Eck – 0:1 nach 23 Minuten. Viel Zeit zum Durchatmen blieb anschließend nicht, denn mit dem Gegentor ging es direkt in die Trinkpause. Steinach erhöhte danach den Druck und kam durch einen Freistoß von Marlon Sperschneider zur nächsten guten Möglichkeit. Dominik Liesmann verlängerte den Ball per Kopf, doch das Spielgerät klatschte an die Querlatte.
Die Gastgeber belohnten sich schließlich kurz vor der Halbzeit für ihre Bemühungen – und das auf spektakuläre Art und Weise. Niklas Hillemann fasste sich aus rund 35 Metern ein Herz und traf den Ball satt. Das Leder flog über den verdutzten Sonneberger Schlussmann hinweg und schlug direkt unter der Querlatte im Torwinkel ein. „Es gehört durchaus zu meinen Aufgaben auf dem Feld, auch mal aus der Distanz abzufeuern. Dazu gibt es durchaus auch die Anweisung vom Trainer. Wenn der Ball günstig liegt, nagele das Ding einfach aufs Tor! Heute habe ich die Flugkurve gar nicht richtig gesehen. Erst als der Ball im Netz einschlug, habe ich es registriert und mich dann mit der Mannschaft gefreut“, erklärte Hillemann anschließend. Mit diesem Traumtor ging es beim Stand von 1:1 in die Kabinen.
Gästetrainer Roberto Benn nahm zur Pause gleich drei Veränderungen vor. „Wir hatten heute eine voll besetzte Ersatzbank und es war auch ausgesprochen warm. Deshalb wechselte ich hier positionsgetreu, auch um die Gastgeber vor neue Aufgaben zu stellen“, erklärte der Sonneberger Coach seine Maßnahmen. Die Wechsel schienen zunächst Wirkung zu zeigen. Hannes Schreck spielte einen starken, verdeckten Pass auf Göhring, der den Ball allerdings nicht sauber traf und eher den Rasen als das Spielgerät erwischte. Auf der anderen Seite kam erneut Traut zum Kopfball, setzte diesen diesmal aber etwa einen Meter neben das Tor.
Der gute Auftakt in den zweiten Durchgang erwies sich allerdings als kurzes Strohfeuer. Anschließend nahm die Partie wieder deutlich an Fahrt heraus. Erst nach einer guten Stunde wurde es wieder gefährlich, als Philipp Sell eine Ecke in den Strafraum schlug und Dominik Liesmann Sonnebergs Torhüter prüfte. Dieser war auf dem Posten und lenkte den Ball zur nächsten Ecke.
Je länger die Begegnung dauerte, desto mehr machte sich der Eindruck breit, dass sich beide Mannschaften mit dem einen Punkt arrangieren konnten. Das letzte Risiko fehlte auf beiden Seiten. Gleichzeitig boten sich in der Schlussphase doch noch Gelegenheiten, das Derby zu entscheiden. Nach einer Flanke des eingewechselten Sebastian Sell kam dessen Namensvetter Philipp Sell zum Abschluss. Der Angreifer traf den Ball allerdings nicht optimal – und landete bei seiner Aktion schließlich selbst im Tornetz, während das Leder knapp über die Querlatte flog.
Auf der Gegenseite sorgte Sonneberg noch einmal für Gefahr. Über Laurenz Benn ging es schnell nach vorne, ehe Amin Chakal abschloss. Die Steinacher Defensive bekam noch einen Fuß dazwischen und klärte zur Ecke. Auch die letzte nennenswerte Aktion gehörte den Gästen: Lance Hertel und Louis Göhring kombinierten noch einmal vielversprechend, doch auch daraus entstand kein entscheidender Abschluss.
Fazit: So blieb es beim 1:1. Ein Ergebnis, das letztlich zum Spielverlauf passte – und mit dem beide Mannschaften nach 90 Minuten durchaus leben konnten. Das Kerwa-Publikum bekam zwar zwei Tore und einige sehenswerte Szenen geboten, ein Derby mit großer Intensität und offenem Schlagabtausch blieb bei hochsommerlichen Temperaturen allerdings aus.
Im direkten Pflichtspielvergleich bleibt der 1. FC Sonneberg damit knapp vorne. Die Gäste kommen nun auf 14 Siege, Steinach steht bei 13 Erfolgen. Elf weitere Begegnungen endeten bislang unentschieden.