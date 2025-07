35 Meter-Hammer: BSC feiert Premierensieg – Auch Viehhausen siegt

Der 26. Juli 2025 geht in die Vereinsgeschichte des BSC Regensburg ein. Die Kicker vom Brandlberg feiern den ersten Bezirksliga-Sieg ihrer Historie. Durchaus überraschend gewann die Verschl-/Klica-Elf am verregneten Samstag das Heimspiel gegen den FC Thalmassing mit 3:2. Knapp erfolgreich war auch der FC Viehhausen. Die Mannen von Coach Armando Zani behaupteten sich beim FC Pielenhofen-Adlersberg mit 2:1. Zur Stunde stehen sich noch der 1. FC Schwarzenfeld und der TSV Kareth-Lappersdorf gegenüber.



Richard Warlimont (Trainer FC Pielenhofen-Adlersberg): „Insgesamt bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft absolut zufrieden! Das Spiel bzw. Ergebnis hätte in alle Richtungen ausschlagen können. Am Ende des Tages muss man sagen, dass Viehhausen nicht unverdient gewonnen hat. Gratulation." Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Die erste Halbzeit war sehr flott von beiden Mannschaften, mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Wir sind durch ein schönes Tor von Phillip Haasz in Führung gegangen, haben aber leider postwendend den Ausgleich kassiert. Hier haben wir sehr schwach verteidigt. Die zweite Halbzeit war chancenarm, aber man hatte immer das Gefühl, dass da noch was passiert. Das Glück war auf unserer Seite. Durch einen Elfmeter sind wir nochmal in Führung gegangen und dies haben wir bis zum Schluss verteidigt. Ein schweres Spiel, deshalb bin ich sehr zufrieden, dass wir hier gewonnen haben."







Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Es hat endlich geklappt mit dem ersten Dreier in der Bezirksliga. Ich hoffe, dass wir in der Liga angekommen sind. Wir wollen uns von Spiel zu Spiel steigern. Im Vergleich zum letzten Spiel waren wir heute stärker. Trotz des Gegentores haben wir uns nicht verunsichern lassen und konnten das Spiel drehen. Beim Start der zweiten Halbzeit fiel der Ausgleich durch einen unnötigen Elfmeter. Wir sind cool geblieben und haben durch einen sehenswerten Treffer aus 35 Metern das 3:2 erzielt. Die Einwechselspieler waren sofort da. Was wir noch lernen müssen ist, und als Mannschaft noch cleverer zu verhalten. Es geht in der Bezirksliga anders aus. Fehler werden schneller bestraft.“