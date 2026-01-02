35. Fauser Hallen Cup des TV Echterdingen lockt mit Klasse und Tempo

Am morgigen Samstag ab 11 Uhr wird die Goldäckerhalle in Echterdingen zur Bühne für hochklassigen Hallenfußball. Beim 35. Fauser Hallen Cup trifft ein breit gefächertes Teilnehmerfeld von der Landesliga bis zur Jugend aufeinander. Rundumbande, kurze Spielzeiten und ein attraktives Preisgeld versprechen intensive Spiele, viel Technik und eine mitreißende Atmosphäre vor zahlreichen Zuschauern.

Am morgigen Samstag, 3.1.2026, ab 11 Uhr findet der 35. Fauser Hallen Cup für Herren Mannschaften in der Goldäckerhalle in Echterdingen statt. Gemeldet haben insgesamt 10 Mannschaften.

Das interessante Teilnehmerfeld verspricht attraktiven Hallenfußball. Gespielt wird in 2 Gruppen a 5 Mannschaften. Die Spielzeit beträgt 12 Minuten. Nach der Gruppenphase gibt es zwei Halbfinalspiele. Platz 3 wird im 9 Meter Schießen ausgetragen. Das Endspiel findet anschließend statt.

Es wird mit Rundumbande gespielt. Das Spiel wird dadurch technisch anspruchsvoll mit wenig Unterbrechungen. Der Sieger erhält den Fauser Wanderpokal und eine Siegprämie von 1000 Euro. Weitere Geldpreise für die Plätze 2 bis 4. (600 Euro, 300 Euro, 100 Euro).

Der beste Torspieler und der erfolgreichste Torschütze erhalten jeweils Gutscheine.

Erwartet werden wieder zahlreiche Zuschauer.

