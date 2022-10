35 dramatische Derby-Minuten Regionalligist SC Wiedenbrück gibt in Überzahl 2:1- und 3:2-Führungen noch aus der Hand. Nicht nur für Marcel Hölscher ist das Remis daher eine gefühlte Niederlage.

Dementsprechend schlecht gelaunt ist Daniel Brinkmann. Der Wiedenbrücker Trainer faltet seine Mannschaft noch auf dem Spielfeld ordentlich zusammen und gönnt sich nach der Pressekonferenz im VIP-Raum erst einmal ein Frustbier. „Dieses Spiel müssen wir definitiv nach Hause bringen. Doch am Ende ist das 3:3 nicht unverdient, weil Lippstadt es erzwungen hat. So ehrlich muss man sein“, sagt Daniel Brinkmann, dem der Auftritt nach der 2:0-Führung überhaupt nicht gefallen hatte. „Teilweise haben wir im Mittelfeld nur noch begleitet und die Gegentore sind nicht mit aller Macht verteidigt worden.“

Dabei kam seine Mannschaft „bilderbuchmäßig“ (Brinkmann) ins Spiel. Stanislav Fehler brachte den SCW bereits nach 18 Sekunden per Kopfball mit 1:0 in Führung, nach der Pause (51.) erhöhte der Flügelstürmer im Anschluss an ein sehenswertes Sololauf auf 2:0. Bis auf einen Kopfball von Luis Allmeroth, den Marcel Hölscher stark parierte (27.), fand Lippstadt bis dahin nicht statt. Der SCW störte den Spielaufbau der Gastgeber immer wieder geschickt durch kleine Fouls, verteidigte tief stehend mit teilweise allen Feldspielern in der eigenen Hälfte und lauerte auf Konter. „Die aber hätten wir besser ausspielen müssen“, sagte Oliver Zech.

Als Phil Halbauer aus lauter Verzweiflung einen Alleingang startete und mit einer präzisen Flanke auf Marvin Mika das aus dem Nichts fallende 1:2 (64.) vorbereitete, kippte die Partie. Auch durch den Platzverweis gegen Tim Möller, der als letzter Mann den davonlaufenden Phillip Aboagye nur noch mit einer Notbremse stoppen konnte (79.), hielt den SVL nicht mehr auf. Viktor Maier glich in einer undurchsichtigen Szene zum 2:2 (81.) aus. Aus Sicht von Marcel Hölscher ein irregulärer Treffer. „Ich hatte den Ball sicher in der Hand. Viktor hat ihn mir mit der Fußspitze herausgespitzelt. Das habe ich auch reklamiert. Doch der Schiedsrichterassistent meinte, ich hätte nur die Fingerspitzen dran gehabt“, schilderte der SCW-Torhüter die Szene.

Sie wäre ohne Folgen geblieben, wenn der Treffer des eingewechselten Manfredas Ruzgis nur zwei Minuten später das spielentscheidende Tor für die Wiedenbrücker gewesen wäre. Doch in der Schlussminute sorgte Marvin Mika mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag für das 3:3. Zuvor hatte sich Hakim Traoré über die rechte Seite durchgetankt. „Alle drei Tore sind zu einfach und komplett ohne Gegenwehr gefallen“, monierte Oliver Zech. Marcel Hölscher stimmte zu. „Dass wir die Lippstädter durch das Zentrum haben laufen lassen, ist schlimmer als die Tatsache, dass der Schiedsrichter den irregulären Treffer von Viktor Maier nicht gesehen hat. Lippstadt war nach dem Anschluss zum 1:2 wieder voll im Derbymodus, weil wir ihnen das Gefühl gegeben haben, dass wir schlagbar sind. Für uns ist das 3:3 definitiv eine gefühlte Niederlage.“

Stanislav Fehler, dem die Rolle als „Man of the match“ eigentlich bereits zugedacht war, meinte: „Anstatt ruhig zu bleiben und schlau zu spielen, haben wir das Spiel abgegeben, weil wir nachlässig in den Zweikämpfen geworden sind. Wir haben uns für den riesigen Aufwand, den wir betrieben haben, nicht belohnt.“

Während der SV Lippstadt in der ultraengen Tabellenkonstellation mit 19 Punkte auf Rang fünf vorrückt, verharrt der SCW (15 Punkte) vor den schweren Spielen gegen Tabellenführer Rödinghausen am kommenden Freitag und dem anschließenden Auswärtsspiel beim Vierten FC Schalke 04 II auf Rang 13.