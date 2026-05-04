346 Zuschauer in Malchin, VfL Bergen dreht auf, Doberaner FC top

In der Landesliga Ost und in der Landesliga West war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
346 Zuschauer pilgerten zum Stadion und sorgten für eine tolle Atmosphäre. Die Hausherren belohnten ihre Fans zunächst und gingen in der 26. Minute durch Hannes Kulartz mit 1:0 in Führung. Malchin kontrollierte über weite Strecken das Geschehen, versäumte es aber, den Sack zuzumachen. Das rächte sich in der Schlussphase: Die Kickers gaben nie auf und kamen in der 78. Minute durch Julius Kläre zum viel umjubelten Ausgleich. Am Ende teilten sich beide Teams die Punkte.
Der SV Waren 09 präsentierte sich vor heimischem Publikum kaltschnäuzig und hellwach. Bereits nach drei Minuten zappelte der Ball im Netz, als Leon Seekamp (3.) die frühe Führung markierte. Friedland brauchte eine Weile, um in die Partie zu finden, doch Waren blieb spielbestimmend. In der 57. Minute erhöhte Jonas Bartel auf 2:0 und schien die Weichen endgültig auf Sieg gestellt zu haben. Die Gäste aus Friedland kamen zwar in der 90. Minute noch zum Anschlusstreffer (Torschütze nicht gemeldet), doch für eine Aufholjagd war es zu spät. Waren rettete den Vorsprung über die Zeit und behielt die drei Punkte am Müritz-Ufer.
In der Viertorestadt sahen die 49 Zuschauer eine Begegnung, die vor allem von taktischer Disziplin und zwei extrem sicher stehenden Abwehrreihen geprägt war. Sowohl die Reserve des FCN als auch die Gäste vom Sund legten ihr Hauptaugenmerk auf die Defensive. Das Spiel neutralisierte sich größtenteils im Mittelfeld, wo um jeden Zentimeter hart gekämpft wurde. Da keine der Mannschaften das letzte Risiko einging, blieb es am Ende beim torlosen Unentschieden.
In Anklam sahen die Fans eine Schlussphase, die es in sich hatte. Lange Zeit passierte wenig vor den Toren, bis ein unglückliches Eigentor von Fabian Grote in der 74. Minute die Gäste aus Wolgast plötzlich in Führung brachte. Anklam antwortete jedoch postwendend: Nur sechzig Sekunden später markierte Tom Fraus (75.) den Ausgleich zum 1:1. Die Freude der Hausherren währte jedoch nicht lange, da Wolgast das Momentum direkt wieder drehte. In der 78. Minute erzielte Jan Malte Heinz Grunow den Treffer zum 1:2-Endstand. Ein dramatischer Vier-Minuten-Takt, der den Wolgastern drei wichtige Auswärtspunkte bescherte.
Dramatik pur im Neustrelitzer Harbigstadion! Die Partie begann rasant: Barth ging durch Rick Wallis (15.) in Führung, doch die TSG-Reserve schlug nur zwei Minuten später durch Joey Zellermann (17.) zurück. Danach entwickelte sich eine zähe Partie, in der Barth leidenschaftlich verteidigte und auf Konter lauerte. Als alles bereits nach einer Punkteteilung aussah, schlug die Stunde von Marc Szibbat: In der ersten Minute der Nachspielzeit (90.+1) erlöste er sein Team mit dem viel umjubelten Treffer zum 2:1-Heimsieg.
Das Rügen-Duell hielt, was es versprach: Tore, Spannung und 222 Zuschauer. Baabe erwischte den besseren Start und ging durch einen verwandelten Foulelfmeter (5.) früh in Führung. Doch der VfL Bergen schüttelte sich nur kurz und drehte die Partie durch einen Doppelpack von Marc Klöckner (20., 73.) sowie einen Treffer von Moritz Harder (67.) zum 1:3. Als Felix Lobsch in der 86. Minute auf 1:4 stellte, war die Messe gelesen. Der zweite Treffer für Baabe tief in der Nachspielzeit (95.) war nur noch Ergebniskosmetik. Bergen untermauerte mit diesem Erfolg seine Vormachtstellung auf der Insel.
In Richtenberg entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Gäste aus Grimmen das glücklichere Ende für sich hatten. Elias Bielesch brachte Empor bereits in der 4. Minute in Front, doch Grimmen drehte das Spiel durch Alexander Kazimierisch (18.) und Niclas Wascher (36.) noch vor der Pause. Richtenberg kam durch Lars Dosdall (51.) zwar zum Ausgleich, doch die Freude währte nur kurz. In der 59. Minute markierte Lukas Ziems den Treffer zum 2:3. Trotz wütender Angriffe der Hausherren in der Schlussphase verteidigte Grimmen die knappe Führung bis zum Abpfiff.
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In Parchim sahen die 85 Zuschauer eine abgeklärte Leistung der Gäste aus Plate. Der SV Plate übernahm früh das Kommando und belohnte sich in der 14. Minute durch Jan Philipp Mack mit der Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel schockte Lukas Nieklauson (46.) die Hausherren mit dem schnellen 0:2. Als Ephrem Juvence Razafimahatratra in der 79. Minute auf 0:3 erhöhte, war die Messe eigentlich gelesen. Parchim bewies jedoch Moral und kam durch Ansgar Mrosek (81.) nur zwei Minuten später zum Anschlusstreffer, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.
In Sievershagen wurde die Partie zur großen Show von Eric Müller. Vor 55 Zuschauern brachte er sein Team bereits in der 15. Minute in Front, ehe Ali Ali (34.) auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause schnürte Müller per Foulelfmeter (45.) den Doppelpack, um direkt nach dem Wiederanpfiff in der 49. Minute seinen lupenreinen Hattrick zum 4:0 perfekt zu machen. Die Gäste aus Ludwigslust/Grabow fanden erst in der 61. Minute durch Marc Thore Schulz eine Antwort, was am Ende jedoch nur Ergebniskosmetik blieb.
In Crivitz blieben die Tore geschlossen. Aufgrund des Nichtantritts der Reserve des FSV Bentwisch konnte die Partie nicht wie geplant stattfinden. Über die Wertung des Spiels wird nun am „grünen Tisch“ entschieden.
Was für ein Wahnsinn in Cambs! Die 95 Zuschauer rieben sich verwundert die Augen, als die Wismarer Reserve die Hausherren in der ersten Halbzeit regelrecht überrannte. Durch Doppelpacks von Fawad Safe (19., 40.) und Leon Nevermann (27. Handelfmeter, 59.) sowie einen Treffer von Leon Henke (6.) führte Anker zeitweise deutlich. Cambs-Leezen gab sich jedoch nie auf und kämpfte sich durch Lucas Jordan (49.), John Nebel (80.) und Louis Warnke (90.) noch einmal auf 3:5 heran. Erst in der Nachspielzeit (90.+4) setzte Ammer Sarookan mit dem 3:6 den Schlusspunkt unter dieses Offensiv-Spektakel.
Im Derby vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein echtes Geduldsspiel. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, und es dauerte bis zur Schlussphase, ehe die Emotionen hochkochten. Mario Röhl erlöste die Heimfans in der 79. Minute mit der viel umjubelten Führung. Doch die Freude währte nur kurz: Die Einheit aus Grevesmühlen bewies Kämpferherz und glich nur vier Minuten später durch Justin Borchardt (83.) zum 1:1-Endstand aus. Ein Remis in einer intensiven Begegnung.
Vor 192 Zuschauern lieferte der Doberaner FC eine extrem souveräne Vorstellung ab. Eric Ahlgrim (25.) eröffnete den Torreigen, bevor Andre Grenz mit einem Doppelpack (50., 66.) für die Vorentscheidung sorgte. Felix Engert (71.) schraubte das Ergebnis auf 0:4 hoch. Gadebusch hätte in der Schlussphase zumindest noch den Ehrentreffer markieren können, doch Max Jenning scheiterte in der 87. Minute mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Doberaner Schlussmann Sven Kreft.
In Kritzmow sahen die 104 Zuschauer eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern. In der ersten Halbzeit war es die „Christopher-Schmandt-Show“: Der Schweriner Angreifer erzielte zwischen der 31. und 45. Minute einen Hattrick und brachte die Gäste mit 0:3 in Front. Kritzmow kam jedoch wie verwandelt aus der Kabine. Eric Lucyga (48.) gelang der schnelle Anschluss, und die Hausherren drückten fortan ununterbrochen. Der zweite Treffer durch Louis Friedland fiel in der Nachspielzeit (90.+4) jedoch zu spät, um die Schweriner Reserve noch am Auswärtssieg zu hindern.
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