34-Tore-Wahnsinn: Wie wild wird es in der Bezirksliga Donau/Iller?

Die Bezirksliga Donau/Iller geht in ihren dritten Spieltag – und schon jetzt beginnt sich die Tabelle in spannende Richtungen zu bewegen. Während der FV Asch-Sonderbuch mit makelloser Bilanz an der Spitze thront, stecken Vereine wie der TSV Kettershausen-Bebenhausen oder der TSV Langenau am Tabellenende fest. Im Fokus steht das Duell der Absteiger TSG Ehingen und SC Türkgücü Ulm, während auch im Keller richtungsweisende Partien anstehen. Jeder Punkt zählt, jeder Fehler kann die Richtung einer Saison bestimmen.

Der SV Eggingen hat nach gutem Start drei Punkte auf dem Konto, musste sich jedoch am zweiten Spieltag knapp beim FC Hüttisheim geschlagen geben. Nun wartet der Tabellenletzte TSV Langenau, der noch punktlos ist und bereits sechs Gegentore hinnehmen musste. Für die Gäste steht damit schon jetzt viel auf dem Spiel, wollen sie nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel rutschen. Eggingen hingegen will seinen Heimvorteil nutzen, um den Anschluss an das obere Mittelfeld zu halten.

Der TSV Kettershausen-Bebenhausen ist nach zwei Niederlagen in Folge mit 1:7 Toren Letzter und muss dringend punkten, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. Mit der SGM Aufheim Holzschwang kommt ein Gegner, der bislang ebenfalls sieglos ist und nur ein Remis auf dem Konto hat. Für beide geht es darum, sich aus der Abstiegszone zu befreien. Ein echter Kellervergleich, der bereits erste Antworten auf die Kräfteverhältnisse im Tabellenkeller geben wird.

Der SV Westerheim hat mit dem 3:0-Erfolg beim TSV Langenau ein Ausrufezeichen gesetzt und ist mit vier Punkten ordentlich gestartet. Nun allerdings kommt der Tabellenführer FV Asch-Sonderbuch, der mit zehn Toren aus zwei Spielen eine beeindruckende Offensive zeigt. Der Gast aus Asch-Sonderbuch will seine makellose Bilanz verteidigen und die Tabellenführung festigen. Westerheim kann mit einem Erfolg selbst den Sprung ganz nach oben schaffen – es ist das Spitzenspiel des Sonntags.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SW Donau SV Offenhausen

Beide Mannschaften sind mit drei beziehungsweise vier Punkten gestartet und wollen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. SW Donau kassierte zwar am letzten Wochenende sieben Gegentore, zeigte aber offensiv mit sechs Treffern bereits Potenzial. Der SV Offenhausen überzeugte beim 3:0-Sieg gegen die SGM Senden-Ay und präsentiert sich defensiv bislang stabil. Dieses Duell verspricht, ein Gradmesser für die Ambitionen beider Klubs im oberen Mittelfeld zu werden.

Die SGM Senden-Ay ist nach zwei Niederlagen ohne Punkte Tabellenfünfzehnter und steht unter Druck, nicht früh den Anschluss zu verlieren. Der SV Jungingen hingegen reist nach dem 1:1 gegen den TSV Blaustein mit vier Punkten an und steht damit komfortabel im oberen Mittelfeld. Für die Gastgeber ist es die große Chance, die Negativserie zu stoppen. Jungingen kann mit einem Auswärtssieg sogar den Kontakt zur Tabellenspitze herstellen.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr TSV Blaustein SG Öpfingen

Der TSV Blaustein ist nach zwei Unentschieden weiter sieglos, wartet aber mit nur drei Gegentoren auf eine stabile Defensive. Die SG Öpfingen reist als Tabellenzweiter mit vier Punkten an und möchte nach dem 3:3 gegen die SGM Aufheim Holzschwang den positiven Trend fortsetzen. Ein Duell zwischen einem Absteiger aus der Landesliga und einem ambitionierten Bezirksligisten, das durchaus Spannung verspricht. Beide Teams wollen den Blick weiter nach oben richten.

Morgen, 17:00 Uhr TSG Ehingen SC Türkgücü Ulm

Es ist das Topspiel des Wochenendes: Die TSG Ehingen, mit drei Punkten aus zwei Spielen, empfängt den SC Türkgücü Ulm, der nach dem klaren 4:0 gegen den FC Burlafingen ebenfalls bei drei Zählern steht. Beide Absteiger wollen zurück in die Spur, beide brauchen die Punkte, um nicht schon früh den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Für Ehingen geht es auch darum, nach dem knappen 2:1-Sieg zuletzt Selbstvertrauen zu tanken. Für Türkgücü ist es ein richtungsweisendes Auswärtsspiel.

Morgen, 15:30 Uhr FC Burlafingen FC Hüttisheim

Der FC Burlafingen konnte nach dem Aufstieg bislang drei Punkte einfahren, steht aber mit 3:6 Toren unter Druck, sich defensiv zu stabilisieren. Der FC Hüttisheim hat sich mit vier Punkten und einem Sieg zuletzt gegen den SV Eggingen im Mittelfeld etabliert. Beide Mannschaften stehen früh in der Saison vor der Chance, sich nach oben zu orientieren. Besonders für den Aufsteiger aus Burlafingen ist es ein wegweisendes Heimspiel.

