34 Tore! Schädler in Münchens A-Klasse weiter unaufhaltsam

Unglaubliche 34 Saisontore erzielte Peter Schädler (mi.). – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner A-Klassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der Toptorjäger aus Münchens A-Klassen ist weiter Peter Schädler. 34 Tore in 13 Spielen sind eine unglaublich Quote für Schädler. Alleine im März erzielte er vier Treffer inklusive einem Hattrick gegen Olympiadorf II. Schädler scheint weiter nicht zu stoppen sein und befindet sich auf dem besten Weg zu Torjägerkrone.

Das Schädler die 15 Kästen Erdinger nicht schon längst sicher hat, liegt auch an Robert Friedrich. Der Angreifer bleibt dem Toptorjäger dicht auf den Fersen. Der Spielertrainer des 1. FC Kollbach erzielte im März sogar fünf Treffer und kommt auf starke 31 Saisontore.