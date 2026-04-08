34 Tore! Schädler in Münchens A-Klasse weiter unaufhaltsam

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner A-Klassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Der Toptorjäger aus Münchens A-Klassen ist weiter Peter Schädler. 34 Tore in 13 Spielen sind eine unglaublich Quote für Schädler. Alleine im März erzielte er vier Treffer inklusive einem Hattrick gegen Olympiadorf II. Schädler scheint weiter nicht zu stoppen sein und befindet sich auf dem besten Weg zu Torjägerkrone.
Das Schädler die 15 Kästen Erdinger nicht schon längst sicher hat, liegt auch an Robert Friedrich. Der Angreifer bleibt dem Toptorjäger dicht auf den Fersen. Der Spielertrainer des 1. FC Kollbach erzielte im März sogar fünf Treffer und kommt auf starke 31 Saisontore.
Dank eines Viererpacks gegen Türk Sport Garching II, schafft es auch Fabiano Linza auf das Treppchen. Der Angreifer des FV Birkenhof liegt allerdings schon elf Treffer hinter Schädler. In der laufenden Saison kommt er auf 23 Tore.
1. Peter Schädler, VfB Sparta München, A-Klasse München 2: 34 Tore
2. Robert Friedrich, 1. FC Kollbach, A-Klasse München 1: 31 Tore
3. Fabiano Linza, FV Birkenhof, A-Klasse München 2: 23 Tore
4. Moritz Gruber, DJK Pasing III, A-Klasse München 4: 22 Tore
5. Erkut Su, FC Hochbrück, A-Klasse München 2: 21 Tore
6. Marcel Uhrich, Sportfreunde Pasing, A-Klasse München 3: 19 Tore
6. Georgica Chiata, FC Hochbrück, A-Klasse. München 2: 19 Tore
8. Kamil Temporale, TSV Gräfelfing II, A-Klasse München 3: 18 Tore
9. Luis Jendrzej, ASV Dachau II, A-Klasse München 1: 17 Tore
10. Giannis Kiourtzidis, Herakles SV, A-Klasse München 3: 15 Tore und ein weitere Spieler mit 15 Toren.
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