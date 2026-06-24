34 Scorer in der Kreisliga: Landesliga-Aufsteiger holt jungen Spieler

– Foto: FC Union Heilbronn

Der FC Union Heilbronn, Meister der Bezirksliga Franken und Aufsteiger in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, verstärkt seine Offensive mit Devin Colin Becker. Der 20-jährige Stürmer wechselt vom VfB Eppingen zu den Adlern und bringt Physis, Tempo sowie eine starke Torbeteiligungsquote aus seiner bisherigen Laufbahn mit.

Becker kommt nach einer auffälligen Saison bei der zweiten Mannschaft des VfB Eppingen nach Heilbronn. In der Kreisliga absolvierte der Offensivspieler 26 Spiele, erzielte 16 Tore und bereitete 18 weitere Treffer vor. Mit 34 Torbeteiligungen machte er damit deutlich auf sich aufmerksam und zeigte, dass er sowohl als Vollstrecker als auch als Vorbereiter Akzente setzen kann. Für den FC Union soll der 1,92 Meter große Angreifer nun zusätzliche Optionen in der Offensive schaffen.

Erfahrung im höherklassigen Aktivenbereich bringt Becker ebenfalls mit. In seinem ersten Aktivenjahr kam er für den VfB Eppingen in der Verbandsliga Nordbaden auf 15 Einsätze und eine Vorlage. In der Saison 2024/25 folgten zehn Spiele für die Sport-Union Neckarsulm in der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Zudem sammelte er weitere Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft des VfB Eppingen, für die er bereits zuvor in Kreisklasse A und Kreisliga regelmäßig an Toren beteiligt war.