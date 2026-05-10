3:4: Königshardt verpasst Befreiungsschlag gegen Burgaltendorf

Burgaltendorf setzt sich gegen Königshardt durch. – Foto: Markus Becker

Trotz aufopferungsvoller Leistung setzte es für die Sportfreunde Königshardt am Ende eine 3:4-Pleite gegen den SV Burgaltendorf. Im Abstiegskampf könnte es somit richtig heiß werden.

Dabei kamen die Gastgeber gut in die Partie. Königshardt präsentierte sich aggressiv in den Zweikämpfen und erspielte sich erste Möglichkeiten. Nico Nachtigall setzte einen Distanzschuss knapp vorbei (30.), ehe die Partie kippte.

Nach einem langen Ball und etwas Durcheinander im Strafraum drückte Mehmet Can Köstekci den Ball zum 0:1 über die Linie (33.). Nur vier Minuten später legten die Gäste nach: Laurin Kamperhoff traf zum 0:2 (37.).

Königshardt meldet sich stark zurück

Nach dem Seitenwechsel konnte Königshardt schnell verkürzen Eine Flanke von rechts verwertete Tristan Joel Müller per Kopf zum Anschlusstreffer (54.). Die Gastgeber blieben am Drücker und kamen wenig später verdient zum Ausgleich. Nach Vorlage von Nachtigall traf Mathias Grgic zum 2:2 (61.).

Die Freude hielt allerdings nicht lange. Nach einer Ecke brachte Kai Nakowitsch den SVB erneut in Führung (64.). Wenig später stellte Laurin Kamperhoff den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (74.).

Späte Hoffnung reicht nicht mehr

Die Sportfreunde steckten dennoch nicht auf. Der eingewechselte Muris Kesko verkürzte nach einer Flanke von rechts auf 3:4 (80.) und sorgte für eine spannende Schlussphase. Burgaltendorf musste die letzten Minuten nach einer Roten Karte gegen David Moreno Gonzalez wegen groben Foulspiels in Unterzahl bestreiten (87.).

In der Nachspielzeit drängte Königshardt auf den Ausgleich. Die größte Chance vergab Charalambos Pommer kurz vor Schluss (90.+1). Am Ende rettete Burgaltendorf den knappen Vorsprung über die Zeit.

Burgaltendorf zementiert somit seinen dritten Tabellenplatz, während Königshardt einen Coup im Abstiegskampf verpasst.

Sportfreunde Königshardt – SV Burgaltendorf 3:4

Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski, Mathias Grgic (70. Muris Kesko), Sven Ebbe Süsselbeck (63. Finn Busian), Felix Knappmann, Laurenz Hübinger (70. Lukas Hartmann), Denis Karic, Charalambos Pommer, Silas Baffour, Tristan Joel Müller - Trainer: Kenan Hodzic

SV Burgaltendorf: Jonas Altenkamp, Leon Metke, Kai Nakowitsch, Tim Karkau (81. David Moreno Gonzalez), Caspar Schelewski, Jannis Böhner, Denis Naumov (92. Mike Justenhofen), Mehmet Can Köstekci, Fabio Weber (46. Nico Großheimann), Nico Van Der Heuvel (69. Sky Eric Lietzau), Laurin Kamperhoff - Trainer: Andreas Krippel

Schiedsrichter: Carsten Bongers (Gelsenkirchen) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Mehmet Can Köstekci (33.), 0:2 Laurin Kamperhoff (37.), 1:2 Tristan Joel Müller (54.), 2:2 Mathias Grgic (61.), 2:3 Kai Nakowitsch (64.), 2:4 Laurin Kamperhoff (74.), 3:4 Muris Kesko (80.)

Rot: David Moreno Gonzalez (87./SV Burgaltendorf/)