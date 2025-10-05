Ein intensives und torreiches Derby endete mit einem 4:3-Erfolg für den SV Schwandorf-Ettmannsdorf, – Foto: Dominik Adlhoch

3:4! Ettmannsdorf entscheidet kurioses Landkreis-Derby für sich 14. Spieltag Landesliga-Mitte: Burglengenfeld und Ettmannsdorf liefern sich einen packenden Kampf. Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte

Vor rund 400 Zuschauern lieferten sich der ASV Burglengenfeld und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf einen echten Derby-Krimi. Am Ende setzte sich Ettmannsdorf nach einer turbulenten Partie mit 4:3 durch und feierte einen umjubelten Derbysieg.

Burglengenfeld ging zunächst per Elfmeter in Führung, den Furkan Yalcin souverän verwandelte. Der Ausgleich ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nach einer mustergültigen Flanke von Jeremy Schmidt köpfte Ludwig Richthammer zum 1:1 ein.

Kurz nach der Pause drehte Ettmannsdorf die Partie, als Johannes Böhm nach energischem Nachsetzen zum 2:1 traf. Doch Burglengenfeld schlug nach einer Ecke zurück und kam durch einen Kopfballtreffer von Benjamin Epifani zum 2:2. Fünf Minuten später brachte Tobias Wunderle den ASV mit einem sehenswerten Solo erneut in Führung - die Gastgeber schienen auf der Siegerstraße. Doch Ettmannsdorf kämpfte sich beeindruckend zurück. Nach einem Foul im Strafraum an Jeremy Schmidt entschied der Schiedsrichter folgerichtig auf Elfmeter - Thomas Stowasser blieb eiskalt und verwandelte zum 3:3-Ausgleich. Den Schlusspunkt setzte schließlich Lukas Rothut, der den Ball aus gut 24 Metern mit dem rechten Fuß unter die Latte nagelte - ein Tor wie gemalt und der 4:3-Siegtreffer in einem denkwürdigen Derby.