3:4! Ettmannsdorf entscheidet kurioses Landkreis-Derby für sich

Vor rund 400 Zuschauern lieferten sich der ASV Burglengenfeld und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf einen echten Derby-Krimi. Am Ende setzte sich Ettmannsdorf nach einer turbulenten Partie mit 4:3 durch und feierte einen umjubelten Derbysieg.
Burglengenfeld ging zunächst per Elfmeter in Führung, den Furkan Yalcin souverän verwandelte. Der Ausgleich ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nach einer mustergültigen Flanke von Jeremy Schmidt köpfte Ludwig Richthammer zum 1:1 ein.
Kurz nach der Pause drehte Ettmannsdorf die Partie, als Johannes Böhm nach energischem Nachsetzen zum 2:1 traf. Doch Burglengenfeld schlug nach einer Ecke zurück und kam durch einen Kopfballtreffer von Benjamin Epifani zum 2:2. Fünf Minuten später brachte Tobias Wunderle den ASV mit einem sehenswerten Solo erneut in Führung - die Gastgeber schienen auf der Siegerstraße.
Doch Ettmannsdorf kämpfte sich beeindruckend zurück. Nach einem Foul im Strafraum an Jeremy Schmidt entschied der Schiedsrichter folgerichtig auf Elfmeter - Thomas Stowasser blieb eiskalt und verwandelte zum 3:3-Ausgleich. Den Schlusspunkt setzte schließlich Lukas Rothut, der den Ball aus gut 24 Metern mit dem rechten Fuß unter die Latte nagelte - ein Tor wie gemalt und der 4:3-Siegtreffer in einem denkwürdigen Derby.
Erkan Kara (Trainer Burglengenfeld):"Ich finde, wir haben heute nicht unglücklich verloren, sondern ganz klar drei Punkte verschenkt. Wenn man das Spiel betrachtet und sieht, dass wir zwischenzeitlich wieder 3:2 in Führung gehen, ist es natürlich bitter, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht, waren nicht stabil genug und haben über weite Strecken nicht zu unserem Spiel gefunden - das hat letztlich zu dieser Niederlage geführt. Trotzdem ist die Situation bei uns insgesamt nicht schlecht. Wir stehen nach wie vor hervorragend da. Natürlich schmerzt so eine Niederlage besonders, wenn sie aus Unkonzentriertheiten und mangelnder Entschlossenheit entsteht. Aber so ist Fußball. Wir werden das analysieren, daraus lernen und wieder in die Spur finden.“
Mario Albert (sportlicher Leiter Schwandorf-Ettmannsdorf): "Es war eine extrem kampfbetonte Partie mit echtem Derby-Charakter. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft, dass sie nach den Rückschlägen der letzten Wochen endlich wieder ein Statement gesetzt hat. Die Jungs haben nie aufgegeben, mit extremer Willenskraft und Leidenschaft verteidigt und sich das Glück diesmal auf ihre Seite gezogen. Das 4:3 war das verdiente Ende eines intensiven Spiels. Drei Punkte im Derby tun jedem Fußballer gut - die Mannschaft hat zur richtigen Zeit die richtige Antwort gegeben.“