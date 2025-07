34 Elfmeter und vier Matchbälle - Krimi an der Schützenstraße

Diesen Fußballnachmittag dürften die Zuschauer an der Elstorfer Schützenstraße so schnell nicht vergessen. In einem denkwürdigen Elfmeter-Krimi musste sich der gastgebende TSV Elstorf dem TV Jahn Schneverdingen im Bezirkspokal geschlagen geben. Dabei hatte der TSV den Sieg vier Mal selbst auf dem Fuß.