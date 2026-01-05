33:1! Moosinning dominiert die Premiere des Frauen-Cups in Altenerding

Der FC Moosinning gewann alle Spiele in Altenerding mit erstaunlicher Bilanz. Ein Sponsor sicherte spontan Siegprämien für die besten Teams zu.
Mit dem ersten Frauencup der SpVgg Altenerding feierte der Frauenfußball bei den Veilchen eine Premiere in der Halle. Zwar hatten neben dem Gastgeber nur der FC Moosinning, FC Langengeisling und die SpVgg Steinkirchen ihre Teilnahme angemeldet, doch trotz der kleinen Teilnehmerzahl entwickelte sich ein spannender Wettbewerb.
Die Bezirksligamannschaft des FC Moosinning ließ der Konkurrenz keine Chance und gewann alle sechs Partien, das Torverhältnis von 33:1 spiegelte die Überlegenheit deutlich wider. Auf Platz zwei landete der FC Langengeisling 2, der lediglich gegen dem FC Moosinning zweimal unterlag, sich aber gegen die Kreisklassisten SpVgg Steinkirchen und SpVgg Altenerding souverän durchsetzte.
Lediglich der Kampf um Platz drei gestaltete sich eng. Nach dem Altenerdinger 4:2-Erfolg im ersten Vergleich konnte Steinkirchen im Rückspiel durch einen 2:0-Sieg das bessere Torverhältnis nutzen und sich somit Rang drei sichern.
Martin Döring von der Amadeus GmbH zeigte sich begeistert von dem neuen Wettbewerb: „Der Frauenfußball macht mir viel Spaß, und es ist uns eine Ehre, auch diese Veranstaltung künftig zu fördern“, betonte er und unterstrich dies schon spontan mit der Bereitstellung von Siegprämien für die Erstplatzierten des diesjährigen Wettbewerbes. Insgesamt konnten sich die drei besten Teams über 225 Euro freuen.