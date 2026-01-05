33:1! Moosinning dominiert die Premiere des Frauen-Cups in Altenerding

Der FC Moosinning gewann alle Spiele in Altenerding mit erstaunlicher Bilanz. Ein Sponsor sicherte spontan Siegprämien für die besten Teams zu.

Mit dem ersten Frauencup der SpVgg Altenerding feierte der Frauenfußball bei den Veilchen eine Premiere in der Halle. Zwar hatten neben dem Gastgeber nur der FC Moosinning, FC Langengeisling und die SpVgg Steinkirchen ihre Teilnahme angemeldet, doch trotz der kleinen Teilnehmerzahl entwickelte sich ein spannender Wettbewerb.

Die Bezirksligamannschaft des FC Moosinning ließ der Konkurrenz keine Chance und gewann alle sechs Partien, das Torverhältnis von 33:1 spiegelte die Überlegenheit deutlich wider. Auf Platz zwei landete der FC Langengeisling 2, der lediglich gegen dem FC Moosinning zweimal unterlag, sich aber gegen die Kreisklassisten SpVgg Steinkirchen und SpVgg Altenerding souverän durchsetzte.