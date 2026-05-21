3.303 Fans in vier Spielen! Drei Teams gerettet, SV Ohu steigt auf! Relegation zu den West-Kreisklassen: Tagesrekord-Kulisse in Moosthenning! Mamming bleibt drin +++ Bester 13. - der TSV Vilslern - rettet sich nach Blitzgegentreffer und schnellem 0:2 noch per Verlängerung von Sebastian Ziegert · Heute, 22:43 Uhr · 0 Leser

Der Klassenerhalt für den TSV Mamming vor legendären 1.169 Zuschauern in Moosthenning! – Foto: Charly Becherer

Der Relegations-Donnerstag brachte auch im Kreis West tolle Zuschauerkulissen. Die größte des Abends - kreisübergreifend - gab's in Moosthenning, wo sich der TSV Mamming in einer umkämpften Partie vor 1.169 Zuschauern rettete! Ebenfalls in der Kreisklasse bleiben der SV Saal und der TSV Vilslern. Als einziges Team bereits fix aufgestiegen ist am heutigen Tag der SV Ohu-Ahrain, der sich satt gegen den TSV Tiefenbach durchsetzen konnte.

Vor 1169 Zuschauern in Moosthenning - die kreisübergreifend (!) größte Kulisse am heutigen Relegations-Donnerstag - zeigten beide Mannschaften von Beginn an volle Einsatzbereitschaft! Mamming ging früh in Führung: In der 5. Minute vollendete Dominic Dittrich einen schnellen Konter und schob den Ball gekonnt am Teisbacher Torwart vorbei. Teisbach kämpfte, doch ihre Versuche blieben oft zu harmlos. In der zweiten Halbzeit drängte Teisbach auf den Ausgleich, doch Mamming konterte und Tobias Johann erzielte in der 69. Minute das 2:0 mit einem präzisen Drehschuss. Teisbach mobilisierte nun alle Kräfte und erzielte in der Nachspielzeit durch Lukas Meindl den Anschlusstreffer. Doch der fiel letztlich zu spät. Und so sicherte sich der TSV Mamming den Kreisklassen-Verbleib. Und für den FC Teisbach II gibt's am Pfingstsonntag gegen die DJK Altenkirchen (16 Uhr in Aham) eine zweite Aufstiegs-Chance.

Das war ne klare Sache vor 552 Zuschauern in Herrngiersdorf! Die Partie begann mit einem frühen Elfmeter für Saal, den Luca Pauli in der 17. Minute sicher verwandelte. Nur fünf Minuten später erhöhte Niko Kolmhuber nach einem glänzenden Spielzug auf 2:0. In der 23. Minute folgte bereits (!) das dritte Tor durch Tim Briegert, der eine defensive Unordnung von Hofkirchen eiskalt ausnutzte. Hofkirchen fand in der ersten Halbzeit kaum statt. Nach der Pause zeigte der TSV zwar mehr Biss, doch die beste Chance vergab Vlad Gheorghiu per Kopf. Luca Pauli stellte in der 81. Minute den Endstand her, vor dem Tor cool geblieben. Saal feiert somit den Klassenerhalt, während Hofkirchen in der nächsten Runde gegen den ATSV Kelheim II antreten muss, und eine zweite Chance bekommt - in Eggmühl (16 Uhr).

Im Stadion an der Siemensstraße trafen der SV Ohu-Ahrain und der TSV Tiefenbach aufeinander. Vor 782 Zuschauern startete das Spiel fulminant: Moritz Schorn erzielte in der 15. Minute nach einem chaotischen Eckball das 1:0 für Ohu-Ahrain. Tiefenbach hatte Schwierigkeiten ins Spiel zu finden, aber dann setzte Niels Wagensonner einen 30-Meter-Freistoß in Minute 40 an den Pfosten. Nach der Pause erhöhte Thomas Zierer in der 57. Minute per Kopf auf 2:0. Und SVO-Kapitän Adrian Kölnberger krönte seine starke Leistung mit einem Elfmetertreffer zum 3:0. Trotz großer Bemühungen gelang Tiefenbach kein Comeback, nicht mal ein Ehrentreffer. Ohu-Ahrain feiert somit den verdienten Aufstieg in die Kreisklasse, während Tiefenbach in die "Abstiegsrunde" muss. Am Pfingstsonntag um 16 Uhr geht's in Bruckberg gegen die SG Pfeffenhausen/Hornbach!

Ein 4:2 nach Verlängerung für den TSV Vilslern, und das trotz eines Blitztreffers der SG Triftern/Anzenkirchen, die nach 23 Minuten mit 2:0 in Führung lag! Fabian Schiller brachte die SG per Blitztreffer in Führung, als er per Konter eiskalt ins lange Eck traf. Felix Ruse erhöhte in der 23. Minute auf 2:0, er verwertete einen Abpraller. Doch Vilslern antwortete vehement: Simon Lehrhuber verkürzte in der 41. Minute mit einem prächtigen Fernschuss, bevor Robert Bücker per Elfmeter in der 44. Minute den Ausgleich erzielte. In der zweiten Halbzeit war das Spiel zunächst ausgeglichen und musste in der Verlängerung entschieden werden. Da wirkte Vilslern stärker. Markus Kofler erzielte in der 92. Minute das 3:2, und Leon Jejkal machte in der 105. Minute mit einem fantastischen Treffer den Deckel drauf. Trotz starker Leistung muss die SG Triftern/Anzenkirchen in die nächste Runde - um 17 Uhr in Postmünster gegen die SG SSVH. Vilslern, das als punktbester Kreisklassen-13. überhaupt nur auf den letzten Drücker in die Relegation rutschte, bleibt in der Kreisklasse und rettet sich!