33:0! Ludwigsfelde siegt klar – und zeigt große Fairness

Ein besonderes Ergebnis gab es in der Landesliga Ost der D-Juniorinnen. Der Ludwigsfelder FC setzte sich beim Heideseer SV mit 33:0 durch. Hier kommen die Infos des Ludwigsfelder FC zu diesem Spiel:

Wenn ein Fußballspiel mit 33:0 endet, sorgt das verständlicherweise für Aufmerksamkeit. Sowohl auf der einen, als auch auf der anderen Seite. Doch so deutlich das Ergebnis ist, so wichtig ist es, mehr als nur das reine Resultat zu sehen.

Unsere D1 traf auf eine Mannschaft, die im Durchschnitt deutlich jünger und noch am Beginn ihrer sportlichen Entwicklung steht. Um das Spiel dennoch möglichst fair und sinnvoll zu gestalten, haben wir früh reagiert und eine Spielerin vom Feld genommen. Zudem setzten wir im Spielverlauf zahlreiche Mädchen auf ungewohnten Positionen ein. Dennoch konnten diese Maßnahmen unsere Überlegenheit nicht kompensieren. Zugleich war es keine Option, das Spielen einzustellen oder die Partie künstlich zu verzerren. Der Gegner begegnete dieser Situation mit großem Sportsgeist.

Wir möchten rückblickend einmal betonen, dass solche Ergebnisse für beide Seiten nicht befriedigend sind. Sie helfen weder dem Sieger, noch dem Verlierer und spiegeln nicht wider, worum es uns im Jugendfußball geht: Entwicklung, Freude am Spiel und ein respektvoller Umgang miteinander.