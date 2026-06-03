33-Tore-Mann kommt ins Stadion „Auf der Höhe“

Nach einer starken Saison hat sich die Sportliche Leitung des TSGV Waldstetten, Lukas Hartmann und Mario Rosenfelder, natürlich parallel um den Kader für die kommende Saison gekümmert. Mit Nick Hafenrichter präsentieren die beiden jetzt einen Akteur, den man nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt haben dürfte.
Wenn man sich aber die Statistiken des Stürmers anschaut, dann muss man festhalten, dass ordentlich Potenzial in dem 24-Jährigen zu schlummern scheint. In 18 Partien in der Kreisliga B erzielte Hafenrichter in der abgelaufenen Saison satte 33 Treffer, bereitete weitere 16 Treffer vor beim TSV Adelberg-Oberberken. Aber Hafenrichter kann es auch in der A-Liga, traf in der vergangenen Saison, als sein Klub abgestiegen war, in 25 Partien 19 Mal.
„Unser neuer Trainer, Tim Schraml, kannte ihn schon länger. Wenn es auch nur die Kreisliga A und B war, spricht die Statistik doch einfach nur für Nick. Der weiß, wo das Tor steht, macht da regelmäßig seine Buden“, freut sich Rosenfelder über den spannenden Neuzugang. „Ich glaube, dass Nick wunderbar zu unserem Verein passen wird, er bringt die richtigen Werte mit. Seine lange Zugehörigkeit zu Adelberg, mit allen Höhen und Tiefen, zeigt, dass er ein absoluter Vereinsmensch ist“, so Rosenfelder weiter.
Natürlich haben sich die Waldstetter auch live im Training ein Bild machen wollen, gleich mehrfach war Hafenrichter selbst vor Ort. „Und da hat er in den Trainings wirklich überzeugt, sodass wir wussten, dass wir ihn auf jeden Fall verpflichten möchten“, ergänzt Hartmann.
Hafenrichter freut sich bereits auf die neue Aufgabe: „Ich habe einfach richtig Bock auf eine neue Aufgabe gehabt. Ich habe mich dann schnell für Waldstetten entschieden, weil ich bereits bei den Probetrainings gemerkt habe, dass die Mannschaft einfach überragend ist, die Spieler haben mich super aufgenommen.“
Der TSGV hat somit Eindruck auf ihn gemacht, auch das aktuelle Trainerteam rund um Patrik Krätschmer und Sven Reinders, wie Hafenrichter berichtet. „Aber auch Tim Schraml hat mir seine Sichtweise bereits erklärt, wie seine Pläne insgesamt sind, aber auch mit mir persönlich. Ich möchte jetzt einfach mit meinen Toren und Vorlagen der Mannschaft weiterhelfen“, so Hafenrichter weiter. Darauf hofft natürlich auch der TSGV, der ihn herzlich willkommen heißt.