33-Tore-Mann kommt ins Stadion „Auf der Höhe“ Landesligist TSGV Waldstetten verpflichtet Nick Hafenrichter vom TSV Adelberg-Oberberken. von tsgv · Heute, 13:14 Uhr · 0 Leser

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Nach einer starken Saison hat sich die Sportliche Leitung des TSGV Waldstetten, Lukas Hartmann und Mario Rosenfelder, natürlich parallel um den Kader für die kommende Saison gekümmert. Mit Nick Hafenrichter präsentieren die beiden jetzt einen Akteur, den man nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt haben dürfte.







Wenn man sich aber die Statistiken des Stürmers anschaut, dann muss man festhalten, dass ordentlich Potenzial in dem 24-Jährigen zu schlummern scheint. In 18 Partien in der Kreisliga B erzielte Hafenrichter in der abgelaufenen Saison satte 33 Treffer, bereitete weitere 16 Treffer vor beim TSV Adelberg-Oberberken. Aber Hafenrichter kann es auch in der A-Liga, traf in der vergangenen Saison, als sein Klub abgestiegen war, in 25 Partien 19 Mal. „Unser neuer Trainer, Tim Schraml, kannte ihn schon länger. Wenn es auch nur die Kreisliga A und B war, spricht die Statistik doch einfach nur für Nick. Der weiß, wo das Tor steht, macht da regelmäßig seine Buden“, freut sich Rosenfelder über den spannenden Neuzugang. „Ich glaube, dass Nick wunderbar zu unserem Verein passen wird, er bringt die richtigen Werte mit. Seine lange Zugehörigkeit zu Adelberg, mit allen Höhen und Tiefen, zeigt, dass er ein absoluter Vereinsmensch ist“, so Rosenfelder weiter.