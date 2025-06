33 Tore erzielt: Spandauer Kickers verlieren Offensiv-Trio

Die Spandauer Kickers spielten eine starke Saison 2024/25 in der Berlin-Liga. Zwischenzeitlich klopfte das Team sogar ganz oben an, mischte im Aufstiegskampf mit. Letztlich landete SpaKi auf Rang sechs. Zur kommenden Saison verliert der Verein nun drei wichtige Offensivspieler.

Robin Thomala machte als Torjäger auf sich aufmerksam. Der 24-Jährige, der 2022 aus Niedersachsen nach Spandau wechselte, erzielte 21 Tore in Berlins höchster Spielklasse. Einzig Okan Tastan war mit 23 Treffern noch erfolgreicher. Die Torgefahr Thomalas machte den Stürmer auch für höherklassigere Teams interessant. Zugeschlagen hat Sparta Lichtenberg. Trainer Dragan Kostic bestätigte den Transfer auf FuPa-Nachfrage. Thomala wird in der kommenden Spielzeit also in der Oberliga auf Torejagd gehen.

Fall zu TeBe