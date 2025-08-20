3:3-Remis als gefühlter Sieg

Der FC Ismaning macht beim fünften Unentschieden der laufenden Bayernliga-Saison einen klaren 0:3-Rückstand noch wett – am Ende heißt es 3:3 gegen Pipinsried.

Ismaning – Im Umgang mit diesen verfluchten Unentschieden kennt sich der FC Ismaning richtig gut aus, denn mittlerweile haben die Fußballer in sechs Bayernliga-Spielen fünfmal die Punkte geteilt. Aber dieses 3:3 (0:2) am Dienstagabend gegen den FC Pipinsried war ein gefühlter Sieg, weil der FCI lange Zeit chancenlos war und mit 0:3 hinten lag.

In der ersten Halbzeit verfolgte die Ismaninger Anhängerschaft das Spiel mit der deutlichen Erkenntnis, dass diesmal der Gegner eine Nummer zu groß sein dürfte. Pipinsried ließ nicht viel zu, und die wenigen offenen Räume nutzten die Gastgeber nicht aus. Das 0:2 mit den Toren von Florian Gebert (23.) sowie Valdrin Konjuhi (45.+2) war durchaus leistungsgerecht. Es war der ungleiche Vergleich von schwachen Ismaningern gegen einen FC Pipinsried, der mit überschaubarem Aufwand das Geschehen kontrollieren konnte.

Und doch gab es den einen Moment, in dem die Partie ganz anders hätte laufen können. In der 45. Minute lief Sandro Cazorla alleine auf das Tor zu – und der Abschluss war verheerend. Entweder war es ein Schuss Richtung Eckfahne oder eine zu scharfe Flanke ins Niemandsland. Und dann gab es das 0:2 fast im Gegenzug.

Nach der Pause hatte der ehemalige Heimstettener Kubilay Celik erst einen Pfostenkracher und verwandelte dann einen Foulelfmeter zum 0:3 (57.). FCI-Trainer Jacky Muriq schwor Stein und Bein, dass sein Verteidiger Daniel Weber als Erster am Ball und der eigentlich Gefoulte war. In der Sache ging das knackige Ergebnis in Ordnung. Ismaning war mausetot.

Pipinsried wackelt am Ende bedrohlich

Und dann kam das, was diese Bayernliga so irrwitzig macht. Kleinigkeiten können das Momentum verändern – und dann ist nichts mehr, wie es war. Diesmal war es ein Blackoutpass von Gäste-Torwart Maximilian Engl, der einst in den glorreichen Garchinger Regionalligazeiten das Tor auf der anderen Isarseite hüten durfte. Engl spielte Serhii Shcherbyna in die Füße und der den Ball ins leere Tor (71.). Dann vergaben die Ismaninger zwei gute Chancen, schließlich machte Fabian Streibl doch noch das 2:3 (82.). Vier Minuten später traf dann auch Sandro Cazorla zum 3:3, und Pipinsried wackelte bedrohlich. Selbst der erste Saisonsieg war noch möglich, aber nach 0:3 darf man sich nicht über das fünfte Unentschieden beschweren. Das war auch der Standpunkt von Muriqi: „Diesmal war es schon eher ein gewonnener Punkt, aber wir sind sehr nah dran am ersten Sieg.“

FC Ismaning – FC Pipinsried 3:3 (0:2). FCI: da Silva-Pötzinger – Hiseni (61. Wild), Weber, B. Kuhn, Pollio – Streibl, Bashota (69. Shcherbyna), P. Kuhn (77. Guinari), Liuzza (69. Zouaidi), Kübler (81. Di Rosa) – Cazorla. Tore: 0:1 Gebert (23.), 0:2 Konjuhi (45.+2), 0:3 Celik (57., Foulelfmeter), 1:3 Shcherbyna (71.), 2:3 Streibl (82.), 3:3 Cazorla (86.). Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim). Zuschauer: 200.