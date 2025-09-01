3:3 nach Achterbahnfahrt - Darme verpasst Auswärtssieg

Das Spitzenspiel zwischen dem SV Varenrode und SuS Darme hielt, was es versprach: 90 Minuten voller Tempo, Tore und Emotionen, am Ende stand ein leistungsgerechtes 3:3-Unentschieden.

Varenrode mit Traumstart

Die Gastgeber erwischten den besseren Beginn. Nach elf Minuten brachte Lukas Schüring den SVV nach einer Ecke in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Maximilian Krieger nach flacher Hereingabe auf 2:0 (33.). Darme wirkte bis dahin defensiv anfällig und kam nur sporadisch zu Chancen – die beste vergab Piet Reinel freistehend vor Keeper Preußen (28.).

Darme antwortet furios

Die Halbzeitansprache von Coach Waldemar Bressel zeigte Wirkung: Innerhalb von nur zwölf Minuten drehte Darme die Partie. Zunächst verlängerte Varenrodes Sutke einen Freistoß von Marlon Magga ins eigene Tor (51.), dann schob Piet Reinel nach Vorarbeit von Nikolai Abraham zum Ausgleich ein (55.). Der eingewechselte Niklas Benjak krönte die starke Phase, als er nach erneuter Vorlage von Abraham eiskalt zur 3:2-Führung traf (63.).

Spannung bis zum Schluss

Darme ließ in der Folge mehrere Chancen zum 4:2 liegen, während Varenrode sich in die Partie zurückkämpfte. In der Schlussphase rollten die Angriffe der Gastgeber, und tatsächlich gelang Jesse Kruse in der 88. Minute nach einer Standardsituation noch der vielumjubelte 3:3-Ausgleich.

Fazit

Für Darme bleibt es ein Spiel mit zwei Gesichtern: schwache erste Hälfte, furiose Aufholjagd, am Ende aber der späte Nackenschlag. Varenrode bewahrte mit dem späten Treffer seine Serie und bleibt ungeschlagen.

Bereits am Mittwoch geht es für Darme im Pokal nach Wesuwe, bevor am Freitag das Heimspiel gegen Spelle ansteht, eine englische Woche, die die Marschrichtung der Saison prägen könnte.