33 Millionen Marktwert: Gebenbach vor Testspiel-Highlight

Zwei Fußballwelten prallen am heutigen Montagabend in Gebenbach aufeinander. Hier der hiesige Bayernligist aus der Oberpfälzer Provinz. Dort der Al-Wahda FC, Erstligist aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, dessen Kadermarktwert laut dem Portal transfermarkt.de auf gut 33 Millionen Euro taxiert wird. Der viermalige Meister aus Abu Dhabi absolviert gegenwärtig ein Trainingslager in Rieden (Lkr. Amberg-Sulzbach), so konnte dieses Freundschaftsspiel zustandekommen. Um 18.30 Uhr wird angepfiffen.

Im Lager der DJK freut man sich auf das Kräftemessen mit einer Profimannschaft, die seit Kurzem von José Morais trainiert wird – dem langjährigen Co-Trainer von José Mourinho. „Der Kontakt kam über unseren Ausrüster Capelli Sport zustande. Es wurde angefragt, ob Interesse an einem Testspiel bestünde“, erzählt Erdal Izmire, sportlicher Leiter der Gebenbacher. Gern sagte der Verein zu. Knapp zwei Wochen vor dem Startschuss in der Bayernliga Nord – die DJK ist am ersten Spieltag zunächst spielfrei – erhoffen sich Trainer und Verantwortliche von der Partie durchaus nochmal wichtige Erkenntnisse: „Die Chance, gegen eine Profimannschaft zu spielen, hat man im semiprofessionellen Bereich nicht oft. Deswegen sollen es die Spieler in erster Linie genießen und Spaß an dem Spiel haben. Was dabei rauskommt, ist zweitrangig. Wichtig ist, als Sportler sein Bestes zu versuchen und sich von den Profis was abzuschauen“, so Izmire, der aber schon auch betont: „Wir wollen uns gut verkaufen.“





Rückenwind gibt es durch den Sieg beim „4-Ligen-Cup“ in Amberg. In drei von vier Halbzeiten präsentierte sich Gebenbach am Samstag wirklich ordentlich. Es sprang ein 5:2-Erfolg gegen Wismut Gera und ein 3:3 gegen Regionalligist SpVgg Bayreuth heraus. „Wir hatten doch wieder einen kleinen Umbruch, weshalb uns die zwei Spiele hintereinander gelegen kamen. Auch die Belastungssteuerung war ein Thema. Wir haben zwei fast komplett unterschiedliche Mannschaften aufs Feld geschickt. Die Spieler haben es ganz gut gemacht“, berichtet Izmire, dem nur die erste Halbzeit gegen Bayreuth nicht gefallen hat: „Da waren wir ein bisschen zu ängstlich.“ Eine Pausen-Ansage von Trainer Markus Kipry zeigte Wirkung, deutlich mutiger agierte man fortan.



„Die Trainer haben gute Eindrücke bekommen, alle ziehen mit“, zieht der Funktionär ein positives Zwischenfazit unter die bisherige Vorbereitung. „Es bildet sich ein Team, in dem jeder was für den anderen macht“, nennt Coach Kipry einen weiteren wichtigen Aspekt. Bis auf die altbekannten Dauerpatienten Dominik Späth und Irfan Amidou, die sich im Aufbau befinden, sind alle Mann an Bord. Am kommenden Samstag absolviert der Bayernligist seine Generalprobe gegen die U23 der SpVgg Greuther Fürth. Al-Wahda FC misst sich am Mittwoch übrigens mit Jahn Regensburg.