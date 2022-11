33. Masters-Cup: Die Gruppen für die Qualifikationsturniere stehen Eintracht und Rot-Weiss duellieren sich mehrfach +++ Sieger der KK-Quali winken attraktive Gegner

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird der traditionsreiche Masters-Cup in Cuxhaven in diesem Winter wieder über die Bühne gehen. Vor dem Showdown in der Rundturnhalle am 27. Januar steigen einige Qualifikationsturniere, deren Gruppen unter der Woche ausgelost wurden.