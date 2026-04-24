3:3-Krimi: Daniel Wilkens rettet Dalum in der Nachspielzeit!

In einem hochemotionalen Freitagabendspiel beim SV Erika-Altenberge 2 sicherte sich die Zweitvertretung des SV Dalum in letzter Sekunde ein hochverdientes 3:3-Unentschieden. Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Gäste, als Kolja Kasan bereits in der 9. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss die Führung markierte. Trotz des schnellen Ausgleichs der Hausherren blieb Dalum am Drücker: In der 39. Minute belohnte Bastian Lüttel die Bemühungen und schob den Ball flach und präzise zur 2:1-Führung ein. Bitter war jedoch der erneute Ausgleich zum 2:2 praktisch mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute.

Der zweite Durchgang begann mit einer kalten Dusche, als die Gastgeber in der 46. Minute durch ein absolutes Traumtor – ein Treffer, wie er einem wohl nur einmal pro Saison gelingt – mit 3:2 in Führung gingen. In der Folge entwickelte sich eine zerfahrene Begegnung mit wenig Spielfluss, da die Partie immer wieder durch Kleinigkeiten unterbrochen wurde. Dalum schwächte sich zudem durch einige unnötige gelbe Karten selbst, blieb aber die spielbestimmende Mannschaft. Trotz einer Vielzahl an hochkarätigen Möglichkeiten, bei denen für Dalum deutlich mehr drin gewesen wäre, wollte der Ball lange Zeit nicht ins Netz. Erst in der 94. Minute erlöste Daniel Wilkens sein Team, als er aus einer extrem schwierigen Position die Nerven behielt und zum 3:3-Endstand traf.