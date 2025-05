3:3 im Topspiel zwischen BW Hollage II und SV Alfhausen

Es war von Beginn an ein abwechslungsreichen Spiel. Ganz klare Möglichkeiten blieben zunächst aus. Nach einer halben Stunde Spielzeit brachte Marc Flottemersch die Gäste in Führung. Als sich die Zuschauer bereits mit einem 0:1-Pausenrückstand abgefunden hatten, überschlugen sich die Ereignisse. Im Minutentakt ging es Schlag auf Schlag. Zunächst gelang Hollages Toptorjäger Eduard Wegmann in der 42. Spielminute der 1:1-Ausgleich. Im direkten Gegenzug erzielte Nils Stuckenberg die erneute Führung für die Gäste. Damit nicht genug. Eduard Wegmann gelang mit dem Pausenpfiff der 2:2-Ausgleich. Mit dem Ergebnis ging es in die Pause. Wenige Minuten nach der Halbzeit bejubelte Eduard Wegmann seinen dritten Treffer und brachte BW Hollage mit 3:2 in Führung.