3:3 im Derby: Dillingen kann damit besser leben als Lauingen

Die 169 Zuschauer sahen auf dem diesmal bestens bespielbaren Grün im Lauinger Auwaldstadion ein rassiges Derby mit so einigen Wendungen und Pointen, aber auch einer schweren Gesichtsverletzung des Dillinger Abwehrrecken Marcel Hander, der in der Schlussphase eine Fraktur der Augenhöhle sowie des Jochbeins erlitt und sich wohl einer Operation unterziehen muss. Insgesamt war das 3:3-Unentschieden am Ende leistungsgerecht, wobei der FC Lauingen gegen die nie aufsteckenden Gäste aus der Kreisstadt , die mit dem Auswärtsremis nach doppeltem und spätem Rückstand sicherlich besser leben können, zweimal eine Führung verspielte und damit weiterhin sieglos das Tabellenende ziert.

Bereits nach fünf gespielten Minuten jubelten die Mohrenstädter erstmals: Abdulrazak Almuri verwandelte einen an ihm selbst verursachten, durchaus diskutablen Foulelfmeter souverän zur FCL-Führung, wobei mehrere neutrale Zuschauer in der Nähe des Geschehens durchaus bekundeten, dass im zugrundeliegenden Zweikampf durchaus auch ein Erkennen auf Stürmerfoul Almuris gegen Algert Hoti nicht die falscheste Entscheidung gewesen wäre. Lauingen war euphorisiert und legte durch einen Abstauber nach (16.): Lauingens Abwehrchef Michael Gere konnte zunächst unbehelligt in die gegnerische Hälfte marschieren, worauf Leon Lukschnat zunächst an SSV-Keeper Michael Wagner scheiterte und dann Tim Rettinger einschob - 2:0!