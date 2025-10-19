3:3 im Derby: Dillingen kann damit besser leben als Lauingen

Die 169 Zuschauer sahen auf dem diesmal bestens bespielbaren Grün im Lauinger Auwaldstadion ein rassiges Derby mit so einigen Wendungen und Pointen, aber auch einer schweren Gesichtsverletzung des Dillinger Abwehrrecken Marcel Hander, der in der Schlussphase eine Fraktur der Augenhöhle sowie des Jochbeins erlitt und sich wohl einer Operation unterziehen muss. Insgesamt war das 3:3-Unentschieden am Ende leistungsgerecht, wobei der FC Lauingen gegen die nie aufsteckenden Gäste aus der Kreisstadt , die mit dem Auswärtsremis nach doppeltem und spätem Rückstand sicherlich besser leben können, zweimal eine Führung verspielte und damit weiterhin sieglos das Tabellenende ziert.
Bereits nach fünf gespielten Minuten jubelten die Mohrenstädter erstmals: Abdulrazak Almuri verwandelte einen an ihm selbst verursachten, durchaus diskutablen Foulelfmeter souverän zur FCL-Führung, wobei mehrere neutrale Zuschauer in der Nähe des Geschehens durchaus bekundeten, dass im zugrundeliegenden Zweikampf durchaus auch ein Erkennen auf Stürmerfoul Almuris gegen Algert Hoti nicht die falscheste Entscheidung gewesen wäre. Lauingen war euphorisiert und legte durch einen Abstauber nach (16.): Lauingens Abwehrchef Michael Gere konnte zunächst unbehelligt in die gegnerische Hälfte marschieren, worauf Leon Lukschnat zunächst an SSV-Keeper Michael Wagner scheiterte und dann Tim Rettinger einschob - 2:0!
Dieser Wirkungstreffer war zugleich ein Weckruf für Dillingens Team, das Moral bewies und die schwache Anfangsphase alsbald korrigierte: Zunächst stellte Adonis Isufi durch zwei Treffer (25./Assist Alexander Kinder und 27./Vorlage Jasjot Padda) wieder auf Gleichstand, ehe dem SSV-Torjäger bei einem Kopfball die Querlatte im Weg stand (33.). Keine zwei Minuten später erzitterte das Lauinger Aluminium erneut, als FCL-Keeper Arbnor Nimanaj einen Freistoß von Algert Hoti gerade noch an den Pfosten lenkte. Die Gäste versäumten es in dieser Phase, die Partie vorzeitig für sich zu entscheiden, Lauingen hingegen fand nach starkem Beginn kaum noch statt und rettete sich in die Halbzeitpause.
In einem intensiven zweiten Durchgang agierten beide Teams weitestgehend ebenbürtig, ehe der eingewechselte Semi Mahar die Heimmannschaft, nachdem ihn Jannik Mayer in Szene gesetzt und die SSV-Defensive dabei insgesamt nicht gut ausgesehen hatte, wieder in Führung schoss (81.). Doch wiederum zeigte Dillingen Mentalität und verdiente sich den erneuten Ausgleich: Zunächst kam der eingewechselte Florend Isufi im Strafraum an den Ball, sein Bruder Adonis scheiterte zunächst noch an Nimanaj, ehe er mit seinem dritten Treffer zum verdienten Ausgleich einnetzte (87.). Unmittelbar vor diesem Treffer hatte Lauingens ebenso eingewechselter Maximilian Schreiber SSV-Akteur Gazmend Nuraj, sicherlich ohne böse Absicht, in dessen Mitspieler Hander geschubst, mit den eingangs erwähnten fatalen Folgen...