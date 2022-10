3:3! Havelse und Teutonia 05 liefern sich eine wilde Partie Treffer zum Endergebnis fiel in der 90. Minute.

Am 14. Spieltag der Regionalliga Nord traf der FC Teutonia 05 auswärts auf den TSV Havelse. Nach einer spannenden und intensiven Partie trennten sich die beiden Mannschaften mit 3:3. Es ging hin und her ehe Dominic Minz in der 90. Minute mit seinem Treffer den Schlusspunkt setzte.

Teutonia kam sofort gut in die Partie rein und konnte den ersten Angriff direkt nutzen. Diamant Berisha stand nach einer Flanke von der rechten Seite alleine vor Havelse-Keeper Jannes Tasche und konnte den Ball aus knapp zwei Metern ins Tor bringen (4.). Havelse musste sich nach dem frühen Rückschlag erstmal fangen, sodass Teutonia in den Anfangsminuten mehr vom Spiel hatte und direkt auf das 0:2 drückte. Nach einem unglücklichen Ballverlust in der eigenen Hälfte kam Deniz Cicek in der Teutonia-Hälfte an den Ball und schoss den Ball aus knapp 25 Metern vorbei am chancenlosen Yannick Zummack. Danach lief das Spiel nur noch gegen Teutonia.

Nach einem Fehler im Aufbauspiel kam Zummack im Strafraum zu spät und legte Yannick Jaeschke und Schiedsrichter Jannik Weinkauf zeigte sofort auf den Punkt. Cicek trat an und konnte erneut treffen und damit die Partie drehen. Teutonia 05 kam besser in die Partie, war auch in der Anfangsphase die bessere Mannschaft, musste sich aber über zwei unglückliche Gegentore ärgern. Nach der ereignisreichen Anfangsphase wurden Torraumszenen eine Seltenheit und Schiedsrichter Weinkauf musste die Partie immer wieder aufgrund von kleinen Fouls im Mittelfeld unterbrechen. Kurz vor der Pause hatten die Gastgeber noch die Chance auf das 3:1, Zummack konnte den Fernschuss aber über die Latte lenken und damit Schlimmeres für seine Mannschaft verhindern. Die Führung der Havelser war nur bedingt verdient. Teutonia 05 machte über große Strecken mehr für das Spiel hatte nach dem 2:1 aber auch keine großen Chancen mehr auf den Ausgleich.

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit ähnelte sehr dem Ende der ersten Halbzeit – wenig Torraumszenen, Teutonia mit viel Ballbesitz und vielen Fouls im Mittelfeld. Jetzt war Teutonia aber zwingender in Richtung Tor und konnte sich mehrere gute Chancen erarbeiten. Das sollte auch zum Erfolg führen – in der 58. Minute spielte Berisha den Ball auf den freistehenden Janik Jesgarzewski, der direkt von der Strafraumgrenze abschloss und rechts unten in der Ecke traf. Den Ausgleich hatte sich Teutonia hart erarbeitet.

Der Ausgleich schien die Gäste zu beflügeln und sie waren dem dritten Treffer näher als der TSV Havelse. Die starke Leistung wurde in der 72. Minute belohnt durch das 2:3 durch den eingewechselten Mohammed Abd El Aal Ali. Teutonia konnte das Spiel drehen, vorallem weil sie sich entscheidend in den Zweikämpfen durchsetzen konnten. Havelse gab aber nicht auf und drehte in der Schlussphase auf und drückte Teutonia in die eigene Hälfte. Teutonia stellte sich mit allem was sie hatten dagegen, konnte sich aber nicht entscheidend Luft verschaffen. Die Uhr schien aber für die Bergner-Elf zu ticken und die drei Punkte wurden immer greifbarer. Bis zur 89. Minute – Dominic Minz konnte sich im Teutonia-Strafraum freilaufen, bekam den Ball und konnte zum 3:3 treffen.

Teutonia versuchte danach noch alles um erneut in Führung gehen zu können, wurde aber am Ende vom Pfiff von Schiedsrichter Weinkauf gestoppt. Am Ende muss sich der FC Teutonia mit einem 3:3 gegen den TSV Havelse zufriedengeben. Teutonia 05 war über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft und überzeugte mit Leidenschaft, muss sich aber über zwei unglückliche Tore in der ersten Halbzeit ärgern und war am Ende der Partie zu konteranfällig.

In der Tabelle bedeutet das für den FC Teutonia 05 den 16. Tabellenplatz mit 14 Punkten. Am kommenden Sonntag geht es um 14.00 Uhr gegen den SSV Jeddeloh

Tore: 0:1 Diamant Berisha (4.), 1:1 Deniz Cicek (10.) 2:1 Deniz Cicek (FE,18.) 2:2 Janik Jesgarzewski (58.) 2:3 Mohammed Abd El Aal Ali (72.) 3:3 Dominic Minz (89.)

Aufstellungen

TSV Havelse: Tasche, Schleef (77. Dursun), Minz, Liebnau, Drawz (63. Kukanda), Cicek, Jaeschke, Engelking, Tasky, Ruifidis (86. Quela), Riedel

FC Teutonia 05: Zummack – Weidlich, Uphoff, Siala (31. Olayisoye) – Istefo, Brandt, Monteiro (64. Abd El Aal Ali), Jesgarzewski – Berisha (80. Mirchev), Lukowicz, Meyer (64. Graudenz)

Schiedsrichter: Jannik Weinkauf, Daniel Piotroswki, Andre Eikens