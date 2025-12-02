33. Hallenfußball-Gerümpelturnier Hinder-Cup 2026

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Reute veranstaltet am 3. und 4. Januar 2026 in der Reutener Durlesbachhalle zum 33.Mal das traditionelle Hallenfußball-Gerümpelturnier für Freizeitmannschaften um den Hinder-Cup. Gespielt wird mit Rundumbande, auf große Hallentore, mit 4 Feldspielern und einem Torwart plus beliebige Anzahl an Auswechselspielern. Dem Turniersieger winkt Preisgeld und der Wanderpokal “Hinder-Cup”, die Firma Hinder GmbH mit Sitz in Reute ist seit Jahren treuer Werbepartner des SV Reute. Neben dem Hauptturnier findet auch heuer wieder das „Hobby“-Turnier statt, bei dem die reinen Hobbyspieler im Vordergrund stehen. Hier wird es kein Preisgeld geben, sondern „lediglich“ Pokale.