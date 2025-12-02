33. Hallenfußball-Gerümpelturnier Hinder-Cup 2026

Der SV Reute veranstaltet am 3. und 4. Januar 2026 in der Reutener Durlesbachhalle zum 33.Mal das traditionelle Hallenfußball-Gerümpelturnier für Freizeitmannschaften um den Hinder-Cup. Gespielt wird mit Rundumbande, auf große Hallentore, mit 4 Feldspielern und einem Torwart plus beliebige Anzahl an Auswechselspielern. Dem Turniersieger winkt Preisgeld und der Wanderpokal “Hinder-Cup”, die Firma Hinder GmbH mit Sitz in Reute ist seit Jahren treuer Werbepartner des SV Reute. Neben dem Hauptturnier findet auch heuer wieder das „Hobby“-Turnier statt, bei dem die reinen Hobbyspieler im Vordergrund stehen. Hier wird es kein Preisgeld geben, sondern „lediglich“ Pokale.

