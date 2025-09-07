3:3! Geisenhausen und der VfB Straubing trennen sich unentschieden

Geisenhausen ließ sich davon nicht beirren und antwortete nur sechs Minuten später. Ibragim Aliev traf mit einem direkt verwandelten Freistoß sehenswert zum 1:1. Kurz darauf übernahm der TV sogar die Führung: Aliev verwandelte in der 31. Minute einen Strafstoß sicher zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel schlug Straubing zurück. Arian Ramadani verwertete einen Abpraller nach einem Freistoß und glich zum 2:2 aus. Doch Geisenhausen stemmte sich dagegen: Markus Luginger brachte seine Farben in der 70. Minute erneut in Front. Straubing bewies jedoch Moral und kam in der 80. Minute durch Besmir Arifaj noch einmal zum Ausgleich.Am Ende blieb es beim leistungsgerechten 3:3. Ein Punkt, der Straubing vorerst über dem Strich hält, während Geisenhausen weiter Schlusslicht bleibt.Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Wir sind früh in Führung gegangen, haben uns dann aber das Leben selbst schwer gemacht. Ein unnötiges Foul führte zu einem Freistoß zentral vor dem 16er, den der Gegner direkt verwandelte. Kurz darauf gab es nach einem weiteren Foul Elfmeter, sodass wir mit 1:2 in die Pause gingen. In der zweiten Halbzeit waren wir das klar bessere Team, hatten viele Chancen, darunter einige hundertprozentige, aber der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Am Ende müssen wir uns mit einem 3:3 begnügen, obwohl eigentlich mehr drin gewesen wäre.Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Wir haben immerhin einen Punkt geholt, auch wenn eine kleine Enttäuschung überwiegt. Nach einer langen Durststrecke endlich drei Tore zuhause zu erzielen und trotzdem nicht zu gewinnen, ist einfach zu wenig. Wir kassieren derzeit zu viele Gegentore, die viel zu einfach fallen. Klar ist: Wir brauchen dringend einen Dreier, sonst wird es schwer. Straubing war ein guter Gegner mit starken Einzelspielern – aber unsere Gegentreffer waren schlicht zu einfach.“