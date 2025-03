3:3: Für Eddersheim war gegen Alzenau mehr drin

Doch dann schlichen sich leichte Fehler im Defensivspiel der Gastgeber ein. Das 1:2 durch Lucas Sitter fiel nach einem weiten Einwurf kurz vor der Pause. Dem Foul vor dem Elfmeter zum 2:2, den Younes Djebbari verwandelte, ging ein Alzenauer Konter nach eigenem Standard voraus. Die Flanke von links zum 3:3-Volleytor von Sitter wurde unmittelbar im Anschluss nach einem falschen Einwurf der Eddersheimer geschlagen. Zuvor hatte Halil Ibrahim Yilmaz noch einen an Wüst verursachten Strafstoß zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung der Eddersheimer versenkt.

Schwierige Balance zwischen Risiko und Absicherung

Als Alzenaus Paul Seikel nach grobem Foulspiel an Mikael Neway (musste wenige Minuten später angeschlagen runter) mit glatt Rot vom Platz flog, standen die Gastgeber vor der Frage: Risiko gehen und aufs 4:3 drücken? Oder gegen pfeilschnelle Gäste-Offensive eventuell noch einen Konter zum 3:4 kassieren? Es blieb letztlich beim Remis, zumal die Standards des FCE verpufften und der Rasen an der Staustufe nicht in Top-Zustand ist. "Kein Vorwurf an irgendwen. Man muss akzeptieren, wie es ist. Der Platz wurde ja extra nochmal gewalzt. Aber es ist der Untergrund, der aufgrund des ständigen Frosts und Tau einfach nicht gut ist. Dadurch musst du fast immer mit zwei Kontakten spielen. Es ist viel Zufall dabei, viele zweite Bälle, hoher Abnutzungskampf. Tempo-Dribblings und Passstaffetten sind ganz schwierig", beschreibt Carsten Weber.

In den kommenden fünf Partien in Marburg, gegen Hünfeld, in Baunatal sowie gegen die beiden Hanauer Teams hat der FCE nun allesamt Teams aus dem näheren tabellarischen Umfeld vor der Brust. Richtungsweisende Wochen, in denen dem FCE auch die Kellerkinder noch bedrohlich auf die Pelle rücken könnten. Gleichzeitig aber auch die Chance, die Weichen auf Klassenerhalt und ein weiteres Jahr Hessenliga zu stellen.

Im Kreispokal haben sich die Eddersheimer durch ein souveränes 5:0 beim BSC Kelsterbach fürs Semifinale qualifiziert. Gegner dann ist Ortsnachbar Germania Weilbach.